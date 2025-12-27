雪地中執勤！女警「全副武裝」佇立合歡山 網友不捨

大陸冷氣團帶來充足水氣，合歡山區昨（26日）降下瑞雪，吸引大批民眾上山追雪，然而臉書粉專「中橫路況交通資訊站」昨下午也分享一張女警站在雪地中執勤的畫面，見著她全副武裝地防寒，不忍直呼：「好可憐的警察小姐姐。」

女警在雪地中執勤。（圖／翻攝自臉書粉專「中橫路況交通資訊站」）

臉書粉專「中橫路況交通資訊站」26日下午貼出一張女警照片，並寫道「好可憐的警察小姐姐，在外面站好久都沒有移動，不知道是不是因為結凍黏住惹。」畫面中可見，當時合歡山正下著雪，放眼望去一片雪白，一名女警全身包緊緊、就連雙手都戴著手套，正站在馬路中央進行交通管制。

這張照片在網上曝光後隨即引發網友關注，不少人紛紛留言：「警政署應該配發高山雪地的警用毛帽，以及鋪棉的長褲，給在雪地執勤的警察人員使用。發揮同理心及與時俱進的精神，體恤基層的辛勞」、「雪季期間是不是考慮放個簡易崗哨讓員警有個地方可以躲雪」。

合歡山因氣溫與水氣條件配合，從26日就開始降雪，相關單位也預警性封閉有關路段，不過在上山前也務必注意，公路局此前提醒，依合歡山雪季公告，下（積）雪或路面結冰，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車（含大型重型機車）禁止進入管制路段。

