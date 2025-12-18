雪地中感人一幕！北極熊「收養」陌生幼熊 科學家動容

研究人員在加拿大拍到珍貴畫面，一頭雌性北極熊將陌生幼熊納入保護。示意圖，取自Unsplash圖庫



加拿大北部研究人員近日拍下罕見又溫馨的畫面，一頭野生雌性北極熊將非親生幼熊視如己出照顧著。事實上，45年來的觀察中，這種行為僅出現13次，相當罕見。

根據法新社報導，加拿大環境與氣候變遷部科學家李察遜（Evan Richardson）提到，北極熊收養幼熊的情況並不常見，在過去長達45年的族群研究中，僅確認13起案例。

這次影像的地點是發生在加拿大曼尼托巴省邱吉（Churchill）附近的西哈德遜灣，時值北極熊遷徙期間，可見到大量北極熊出沒，因此邱吉被稱為「世界北極熊之都」。

廣告 廣告

研究團隊指出，春季首次遇見這頭雌性北極熊時，牠剛離開產穴，身邊僅有一隻配戴耳牌的幼熊，這是科學家族群研究中常見的標記方式。數週後再度觀察時，母熊身邊多了一隻沒有耳牌的幼熊。

李察遜說，回頭檢視資料後，研究人員才意識到牠收養了另一隻幼熊。畫面中兩隻幼熊在覆蓋雪地的平原中到處張望，母熊在後方踱步照看，還有一段畫面顯示幼熊快速跑向母熊與另一隻幼熊會合。

研究人員判斷，兩隻幼熊年齡約10至11個月，將跟著母熊生活到約2歲半左右。

李察遜指出，在母熊照顧下，可大幅提升幼熊存活並成長至成年的機率。他感動地說，北極熊有強烈的母性，只要在苔原上聽見幼熊孤單哭叫，就會將其留在身邊保護。

更多太報報導

壯男吃完薑母鴨不到兩天就往生 ICU護理師示警：出現5症狀請即刻就醫

女嗑藥配酒四肢扭曲 男友「邊拍影片邊笑」！延誤送醫不治

假YouTube誘上鉤！Google告中國詐團 7個月狂盜90萬張信用卡