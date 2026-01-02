雪地執勤惹心疼！女警全身包緊「防寒裝備升級」照曝光

合歡山區26日迎來降雪。臉書粉專「中橫路況交通資訊站」分享一名女警獨自佇立在冰天雪地中長時間站崗的照片，讓小編心疼直呼「好可憐的警察小姐姐」。然而，粉專今（2）日再度發文，透露這名警察小姐姐似乎比上次包得更嚴實，笑稱不知是否因為先前貼文登上新聞，或受到長官關心才加強防寒。

女警在雪地中執勤。（圖／翻攝自臉書粉專「中橫路況交通資訊站」）

臉書粉專「中橫路況交通資訊站」26日下午貼出一張女警照片，並寫道「好可憐的警察小姐姐，在外面站好久都沒有移動，不知道是不是因為結凍黏住惹。」畫面中可見，當時合歡山正下著雪，放眼望去一片雪白，一名女警全身包緊緊、就連雙手都戴著手套，正站在馬路中央進行交通管制。

畫面曝光後引起大量網友討論，不少人留言建議警方應提供更完善的雪地裝備，例如高山專用警用毛帽、鋪棉長褲，也有人建議雪季期間設置簡易崗哨，讓執勤員警能暫時避寒休息。

女警在雪地中執勤。（圖／翻攝自臉書粉專「中橫路況交通資訊站」）

然而，「中橫路況交通資訊站」今（2）日上午再度發文，透露這名「辛苦的警察小姐姐」不知是否因為先前貼文登上新聞，還是受到長官關心才加強防寒，似乎比上次包得更嚴實。小編笑稱，「剛剛沒認真看，還真不知道是女森」，並說明對方不知道是不是認出他，遠遠地就用銳利充滿殺氣的眼神盯著，直到他離開為止。

對此，網友也紛紛幽默留言，「就是你，小編，上次拍我冷到兩隻腳都打結的就是你！」、「小姐姐是在用溫柔的眼神訴說小編沒有暖暖的咖啡」、「有一種冷，是小編覺得你冷」、「你已經被小姐姐盯上了」。

