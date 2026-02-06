雪地辣穿比基尼！Lisa「123萬羽絨衣」被搜出 BLACKPINK新輯5首歌全公開

BLACKPINK成員Lisa在冰天雪地辣穿比基尼，身上的羽絨衣更是有錢未必買得到的潮牌聯名。翻攝IG@lalalalisa_m

世界級女子夯團BLACKPINK成員Lisa深受時尚品牌愛戴，日前在IG曬出雪國辣照，在冰天雪地依舊穿著比基尼的她，被搜出身上的羽絨外套是潮流服飾品牌NOCTA與運動品牌Nike、銀飾品牌Chrome Hearts三方聯名系列，光是羽絨衣的售價就高達3.9萬美金（約新台幣123萬元）。

饒舌天王Drake推聯名羽絨衣！一件破百萬

Lisa的羽絨衣要價3.9萬美金，一件就超過百萬台幣。翻攝IG@lalalalisa_m

NOCTA由加拿大籍饒舌天王Drake主理操刀，全新聯名系列結合Nike的機能輪廓，並注入Chrome Hearts招牌的歌德語彙。滿版樹紋迷彩之中藏著十字架圖騰，讓原本屬於戶外機能的羽絨服，多了一層奢華與叛逆氣息，視覺存在感直接拉滿。該聯名系列商品除了價格高貴，更鎖定金字塔頂端的收藏家，僅在少數Chrome Hearts門市開賣，即便是財力雄厚的買家也未必能輕易入手，再度顯現Lisa的超狂時尚資源。

BLACKPINK新輯月底問世 5首歌全公開

BLACKPINK今年依舊行程滿檔，眾所矚目的新專輯《DEADLINE》，確定將在2月27日發行！官方今（6日）搶先公開曲目，除了已在世巡曝光的新歌〈JUMP〉，主打歌則確定是〈GO〉，讓BLINK（粉絲名）已迫不及待專輯推出。

BLACKPINK的第3張迷你專輯共收錄5首歌。翻攝IG@blackpinkofficial

據YG娛樂今表示這張《DEADLINE》將收錄5首歌曲，包含先行公開曲〈JUMP〉、主打歌〈GO〉，以及〈Me and My〉、〈Champion〉、〈Fxxxboy〉等收錄曲。而這張迷你專輯，也是BLACKPINK睽違3年5個月再度以四人「完全體」推出的新專輯，預計展現拓展音樂世界觀的多元曲風。

BLACKPINK行程滿檔！Rosé征戰葛萊美、Jisoo新劇將上檔

除了發行新專輯，BLACKPINK成員也各自在時尚、戲劇、綜藝等領域活躍，Rosé剛登上第68屆葛萊美頒獎典禮，成為第一組在該典禮表演的K-pop歌手，再度為韓流歌手寫下全新里程碑。

Jennie的全新韓綜《秘密好友俱樂部》正在愛奇藝國際版熱播；Jisoo搭檔徐仁國主演的Netflix新劇《訂閱男友》則敲定3月6日在Netflix上線，也顯見她們的高人氣。

BLACKPINK的世界巡演告一段落。翻攝IG@lalalalisa_m

Rosé（右）與Bruno Mars日前在葛萊美頒獎典禮合體演出。翻攝IG@roses_are_rosie



