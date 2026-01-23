雪地驚見「冰雕假人」？警靠近嚇傻：她眼珠竟轉動 急凍8小時奇蹟生還

大陸中心／陳佳鈴報導

員警第一直覺認為這可能是無聊人士放的服飾店假人模特兒惡作劇。豈料，走近與「假人」對視時，竟驚見對方的眼珠子正在靈活轉動。(圖/翻攝微博)

人體極限奇蹟？還是恐怖片場景？中國近期遭遇強烈寒流侵襲，安徽省竟發生一起離奇案件。一名女子僅穿著單薄睡衣離家，在零下低溫中被「凍」在原地長達8個多小時。警方獲報趕抵現場時，遠看以為是惡作劇的「假人模特兒」佇立在雪地中，沒想到走近一看，這具「冰雕」的眼珠子竟然還在骨碌碌地轉動，當場把員警嚇出一身冷汗。

據陸媒報導，這起事件發生在20日早晨7時許，安徽民警接獲民眾報案，指稱在淮河大壩的雪地上，發現一個形跡可疑的「人影」，長時間一動也不動，民眾因恐懼不敢上前查看。

民警抵達現場後，遠遠看見雪地裡確實直挺挺地站著一個人。由於當時天寒地凍，員警第一直覺認為這可能是無聊人士放的服飾店假人模特兒惡作劇。豈料，當員警鼓起勇氣走近與「假人」對視時，竟驚見對方的眼珠子正在靈活轉動，且發出微弱氣息，員警這才驚覺「是活人！」，趕緊呼叫支援協助脫困。

經調查發現，這名女子在前一天深夜11點多，不知何故僅穿著單薄的睡衣和外套離家出走。她在零下低溫的雪地裡漫步，最終因體溫流失過多，導致身體僵硬無法動彈，就這樣保持站立姿勢被「凍」在原地整整8個小時。

救援人員指出，女子被發現時四肢已凍到僵硬如石，完全無法彎曲，更別說行走。令人嘖嘖稱奇的是，女子被緊急送醫解凍治療後，醫生檢查發現她除了身體僵硬外，身體機能竟然毫無大礙，甚至連嚴重的凍傷壞死都沒有出現。對於女子能在如此極端低溫下穿著單薄衣物存活且無重傷，連醫生都直呼這簡直是「醫學奇蹟」。

