雪夜燈影（外一首）／趙浩平

趙浩平

雪下得安靜

緩緩地、一層一層

蓋住城市的呼吸

街燈在風裏搖晃

投下一道道光暈

我坐在窗邊

圍爐煮茶

對面樓的窗子亮著

一個女人在廚房熬粥

她時不時看看窗外

像在等一個人回來

隔壁的孩子睡了

房間還亮著一盞小夜燈

藍瑩瑩的光灑在牆上

映出他睡前畫的一幅畫

一只貓，一座房子，一顆星星

雪夜最深的溫度

便是有人為你留一盞燈

◆雪中少年

那年冬天特別冷

雪下得很厚

他穿著紅棉襖

腳穿舊布鞋，襪子已經濕透

一邊跑一邊喊

媽媽，你看我堆的雪人

腳印一深一淺

凍紅的雙手

捧著一個圓圓的雪球

後來他長大了，不再堆雪人

也不再穿紅棉襖

可每到下雪天

他還是會站在窗前

看外面的世界白成一片

然後輕聲說一句

原來小時候，真的不怕冷