《雪天使》CP重逢！王宇婕力挺Energy 被Toro虧「腮紅好紅」
Energy在閃兵風波後重回小巨蛋，連續兩天舉辦《ALL IN 全面進擊》演唱會，首場演出今（10日）登場，五人分別組隊準備Solo舞台，其中Toro帶領觀眾重溫經典偶像劇《雪天使》的感動時刻，除了獻唱片頭曲〈暴風雪〉，還加碼片尾曲〈忘了愛〉，而女主角王宇婕也驚喜現身台下，讓Toro開心大喊王宇婕劇中的名字「齊雪桐」。
在Talking環節，Toro特別Cue攝影機拍王宇婕，笑說：「可以看看妳現在長什麼樣子嗎？」王宇婕配合將Toro劇中名字「RENO」打在手機上。除了Toro，書偉跟阿弟都跟王宇婕演過感情戲，Toro表示現在很流行「本命」，並詢問Energy中誰才是她的本命？王宇婕回答：「小孩子才做選擇，我都要！」Toro不忘虧她「腮紅好紅」，被其他團員嗆：「哪有你的內褲紅！」
阿弟、書偉攜手帶來吉他彈唱抒情組曲，接連演繹莫文蔚〈忽然之間〉、五月天〈憨人〉、辛曉琪〈領悟〉，談到選歌巧思，阿弟笑說：「這是我送給書偉的『禮物』（取自〈領悟〉的諧音），也是在『忽然之間』就獲得的幸福！」一句話巧妙呼應書偉即將成為新手爸爸的人生新階段，格外別具意義。
牛奶與坤達挑戰高達10米高空彈簧特技，僅靠兩條彈力繩固定身體，在毫無保留的情況下全力彈跳。繼上回牛奶完成空中翻轉12圈後，這次更加碼挑戰空中16 圈風火輪，在高速旋轉中精準控制身體核心。坤達同樣豁出去挑戰極限，在高空中完成多圈旋轉，坦言這是平常幾乎不可能嘗試的動作，為了舞台全力一搏，更在半空中倒立定格、秀出結實二頭肌，震撼全場。
