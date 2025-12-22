雪娥冬至陪台粉團圓 中文獻唱Karencici〈愛你但說不出口〉

雪娥21日在台會粉絲，帶來多首歌曲與粉絲大合唱。（WEEKENDPLAN ENT、ULC Present提供）

南韓女團宇宙少女成員雪娥長相甜美、氣質清新，出道9年來擄獲大批粉絲，她首次以個人身分來台與UJUNG（粉絲名稱）見面，特地選在生日12月26日前夕，21日晚間與歌迷共度美好夜晚，她驚喜帶來中文歌Karencici〈愛你但說不出口〉，粉絲則準備生日應援，現場氣氛熱烈，充滿笑聲與感動。

雪娥此趟訪台止不住心中喜悅，20日出發時便在IG貼出飛行照，還用繁體中文寫下「既期待又緊張」，見面會在21日五點半正式開演，她唱著歌曲〈Without U〉甜美現身揭開序幕，與歌迷大方分享獨家TMI，從喜愛的飲料、台灣美食、點心、睡衣風格到電影類型等全部放送，她熱情透露自己喜歡的是珍珠奶茶、雞排與鳳梨酥，對道地美食讚不絕口。

除了美食，她也從睡衣風格到私下喜好的電影類型等生活細節全部大放送；對於理想的休假方式，雪娥也坦言最嚮往的就是旅行，希望能藉此放鬆心情並感受不同的文化。當聊到未來規畫時，雪娥也向粉絲透露了未來想完成的三件事：希望可以舉辦個人演唱會、挑戰街頭演出以及持續推出新專輯。

見面會期間，雪娥準備時下最流行的舞蹈挑戰，她完美消化可鹽可甜兩種面貌，從性感的扭腰舞蹈Tyla〈CHANEL〉，跳到超萌的TWICE〈What Is Love？〉，還有節奏強勁的〈MENTE MÁ〉，每個動作都俐落到位、表情管理滿分，全場粉絲尖叫聲此起彼落，無一不被她的舞台魅力徹底融化，最後再以Doja Cat〈MOOO!〉收尾。

這次來到台北與粉絲見面，雪娥驚喜準備Karencici〈愛你但說不出口〉，每個歌詞咬字精準又清晰，讓粉絲感受到滿滿誠意，她也透過歌詞「我想念你」、「愛你但說不出口」，訴說對於UJUNG的情意，現場溢滿溫馨氣息。

活動當天恰好是冬至節日，再加上雪娥即將迎來31歲生日，台灣粉絲精心準備應援，透過影片告白「冬至吃湯圓，代表著與家人團圓，寒冷的冬天有雪娥陪伴，真的很幸福」，能在冬至節日見面，宛如家人般守在彼此身邊，見面會當下顯得格外珍貴。

