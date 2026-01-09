雪季事故頻傳！雪管處公布7大高風險登山路段

雪管處提醒山友務必審慎評估行程與自身能力入山。 圖：取自雪霸國家公園臉書

[Newtalk新聞] 受天候影響，高山地區持續降雪，多條登山路線出現厚積雪與結冰情形。近日傳出多起登山客遇險事件，雪管處盤點雪山主線、雪山圈谷及主稜線等共7處雪季高風險路段，提醒山友雪季登山具高度危險性，務必充分評估自身能力、裝備與環境條件後，再決定是否進入山區。

雪季期間步道因積雪與結冰而濕滑，稍有不慎可能滑倒、墜落或導致失溫等危及生命的狀況。雪霸國家公園日前透過臉書公告多處高風險登山路段包括：雪山主線黑森林8.8公里結冰路段、雪山圈谷10.4至10.7公里厚積雪路段、雪山主稜線往下翠池的碎石坡路段、大霸尖山霸基處往小霸尖山的結冰路段，品田山前的V型谷，及聖稜線的素密達斷崖與品田斷崖。

廣告 廣告

雪管處也指出，日前雪山西稜線接連發生兩起失溫死亡案件。本月6日也有一名新加坡籍登山客獨攀聖稜線時，在品田山斷崖附近發生意外，雖攜帶雪地裝備，但因背包墜落、未攜帶頭燈而受困，所幸其攜帶衛星通訊設備成功發出求救訊號，經雪霸巡查人員、保七總隊與消防救難單位冒著低溫出勤，並在空勤直升機支援下，成功將人救下山。

雪管處強調，雪季登山風險不僅取決於是否攜帶雪地裝備、高風險路段的認識。登山者的自身能力、事前準備及風險評估，同樣關鍵。雪管處也指出，每年雪季期間公告的園區高風險路段，皆是根據過往曾發生的意外及死亡事故彙整而成。呼籲山友務必審慎評估行程與自身能力，以確保自身與救援人員安全。





查看原文

更多Newtalk新聞報導

通勤尖峰大誤點！台鐵樹林板橋間突失動力 北上延誤近1小時

F-16飛官辛柏毅搜救行動超60小時！網傳發現救生衣 海巡署：假消息