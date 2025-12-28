雪季登山裝備整備齊全 審慎評估身體狀況仔細評估 登山風險旅程平安返家

近日降雪低溫造成多起山域事故，已有二名山友不幸罹難，中央氣象局預測接下來的元旦假期會有另一波冷氣團南下，高山低溫環境，步道結冰、濕滑難行，登山風險大增，如發生山域意外救援更顯困難。

太魯閣國家公園管理處提醒山友登山時務必做好準備，雪季裝備需齊全並審慎評估身體體能狀況，以降低登山風險（見圖）。太管處提醒民眾

1. 要有充足的登山準備：備妥必要的登山裝備(例如雪季三寶-冰斧、冰爪、岩盔；保暖防水衣物、食物、頭燈、電池、手機、地圖等)以及熟悉使用方式、充足的睡眠與體力、慎選同行伙伴。

2. 避免接近懸崖、結冰濕滑或有落石風險等危險區域，以保護自身安全。

3. 高山部分路段通訊不良，登山時一定要攜帶定位裝備或衛星通訊設備，並安裝登山入園APP，即時報平安，不要讓您的家人擔心。

4. 天候不佳、裝備不足、身體不適，切勿執意登山，如果遇到有危險情況，請務必考量撤退的選項，撤退不是放棄，撤退也是一種勇氣的展現與自救，山永遠在，活著！才有機會攀登高峰。

5. 山域意外如果在地面救難人力難以抵達、通訊不佳之偏遠區域，因天候惡劣，空勤直昇機無法正常出勤等情況，發生事故時，搜救將十分困難，成功救援機率將大為降低。

太魯閣國家公園管理處再次呼籲，雪季登山 需要有充足的登山準備、並審慎評估身體體能狀況以降低登山風險。