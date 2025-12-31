雪季登山釀憾事！2山友疑失溫身亡 雪霸國家公園：務必謹慎再謹慎

雪霸國家公園已出現零下低溫並降雪。（圖／翻攝自臉書／雪霸國家公園）

強烈冷氣團報到，雪霸國家公園高山地區日前降下大雪，積雪厚度達20公分，但轄區內的匹匹達山區、博可爾草原卻傳出有2名山友疑因失溫喪命。對此，雪霸國家公園管理處提醒，元旦過後又會有冷氣團，請民眾要認真對待雪季期間的登山活動，務必正確使用雪攀裝備、做好保暖工作，若遇上困難地形或惡劣天氣，一定要立即撤退。

雪霸國家公園管理處昨在臉書粉專發文表示，26及27日，分別有1名男性山友疑似因失溫死亡，「雪方落下，2個生命就因失溫而遺落在雪山西稜了，太沉重了點，對山下的家屬、對雪霸的我們都是，元旦要登山的，請謹慎再謹慎，別讓憾事再發生。」

雪管處指出，依據中央氣象署的天氣預報，元旦過後又會有冷氣團來襲，各地氣溫將明顯下降，提醒有規劃到雪霸園區登山跨年的朋友，務必做好相關的雪地攀登準備與保暖工作；雪霸115年的雪季管理與服務也正式開始，雪管處將會在熱門登山路線山口安排人員柔性檢查裝備與雪攀注意事項說明，請民眾多加配合。

雪管處呼籲，請牢記「333原則」（3小時嚴重失溫，3天沒有喝水，3個星期不進食，將有生命危險），當中最重要的就是做好保暖避免失溫，預防失溫遠比治療失溫來的重要，洋蔥式穿法、主動與被動體外回溫、避免衣物潮濕、避免風寒效應等等，這些都是各位上山前必做的功課。

雪管處說，嚴重的山難意外，往往都是一個小環節錯誤，沒有即刻排除、修正，再加上另一個錯誤，最終就會鑄成憾事，例如將6天的逆走西稜線壓縮為4天、即使已有低溫與降雪預報仍堅持上山、山區降雪降雨和強風導致風寒效應更強等等，都是可能的錯誤環節而累積成不可逆的憾事。

雪管處強調，雪季期間登山真的不比一般季節，外在環境都相對困難，冰、雪、岩地形和低溫環境，都會比春、夏、秋季登山難度加成許多，「真的要請大家認真對待雪季期間的登山活動，雪攀裝備該準備也要正確使用，保暖工作也要更落實，遇到困難地形或惡劣天氣要撤退，很困難但你非得如！」

雪管處也提到，在後山林開放政策的風氣引領之下，已經把多數的「管制與禁止」換成「管理與建議」，包含雪季登山的裝備檢查、雪季聖稜線的獨攀等等，都盡量採用「管理、服務與建議」，目的就是為了讓民眾可以學習為自己的登山行為、生命負責任。

