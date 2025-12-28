雪季登山 務必審慎評估安全

近期高山降雪、氣溫驟降，雪霸國家公園管理處提醒，雪季登山風險極高，低溫與風寒效應具高度致命性，請山友務必提高警覺，審慎評估自身能力與環境條件。

雪管處指出，自十二月中旬入冬最強冷氣團來襲前，即已加強雪季登山安全宣導，並於十二月二十日降下今年初雪後，持續透過官網、社群媒體及登山口，即時發布雪況與登山注意事項然而，近日雪霸處園區仍接連發生兩起疑因失溫導致的不幸山難事件，令人深感遺憾。

雪管處強調，雪季登山不只是裝備是否齊全，更是風險判斷與撤退決策的考驗，特別是長程或偏遠路線，沿途缺乏山屋避難，一旦天候惡化，撤退與應變空間有限，風險將大幅升高，提醒山友務必以「最壞情境」作為行前準備基準。

為強化雪季安全管理，雪管處已請各管理站加強雪地裝備檢查與安全勸導，並即時更新園區雪況與登山注意事項，也提醒山區部分路段通訊不良，請務必攜帶衛星定位或通訊設備，並下載「國家公園登山APP」，完成入園與報平安機制。

雪管處已於日前公告「一一五年雪季生態保護區入園申請規定」，雪季期間自即日起至三月三十一日止，民眾申請入園須採線上申請方式，並依規定檢附雪攀裝備及技術自我檢查表，雪地訓練隊伍另須檢附生態環境自我檢核表。