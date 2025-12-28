雪季登山！國家公園署呼籲：登山應防失溫、掌握冰岩地形

玉山27日白雪皚皚，圖為冰雪岩混合地形。玉山國家公園管理處提供



高山雪季來臨，氣象專家預警元旦過後至少凍10天，國家公園署今（12/28）提醒，手機電池續航力在低溫下易大幅下降，提醒登山客應攜帶備用電源，避免失聯，並提醒登山者攜帶適當裝備、謹慎評估天候與自身能力，避免失溫，應付冰雪岩混和地形才能平安下山。

國家公園署今天透過新聞稿說明，近日大陸冷氣團報到，高山降雪結冰，吸引民眾進山區，不過，有部分民眾進入山區時未攜帶足夠裝備，以致於無法因應山區氣候驟變，導致失溫嚴重危及生命安全。

國家公園署表示，山區的酷寒環境比想像中更嚴峻，依據中央氣象署天氣預報，元旦假期將再有強烈冷氣團南下，高山地區持續低溫、降雪及強風，登山活動已進入高風險雪季模式，提醒登山客一定要做好保暖工作外，在低溫環境下，手機、相機等電子設備電池續航力易大幅下降，應攜帶備用電源避免失聯。

國家公園署呼籲，登山客應認知冰雪岩混合地形，熟悉雪地三寶冰爪、冰斧、岩盔的操作運用，攜帶避免失溫的裝備如保暖衣物、防水層、雪地行走裝備及緊急避難用品，並審慎評估自身雪地經驗與體能、能力狀況，切勿掉以輕心，萬全準備才能平安下山。

此外，高山部分路段通訊不良，國家公園署提醒，登山民眾應攜帶衛星定位或個人定位裝備，事先安裝並熟悉「國家公園登山報到 APP」，善用報平安與定位功能，讓家人掌握行程動態，降低意外發生時的風險與不安。國家公園署再次呼籲，登山安全沒有僥倖，面對極端環境，應以生命安全優先，必要時果斷取消或延期行程，避免憾事發生。

