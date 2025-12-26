雪山三六九山莊停工！建築師「從72歲忙到82歲」嘆：10年換來一場空

三六九山莊改建之路遙遙無期。圖／翻攝自Google Map

三六九山莊停工，10年光陰打水漂！參與「三六九山莊」工程的建築師、資深山友吳夏雄24日在臉書發文感嘆，「10年來的付出換來了一場空」，從他72歲忙到82歲，距離完工卻遙遙無期。

吳夏雄24日在臉書發布貼文，表示原本計畫到東埔跟布農族朋友過聖誕節，臨時趕到台北公共工程委員會開會，為了「三六九山莊興建工程」承包營造廠商提出履約爭議，要求工程會調解。

吳夏雄指出，「工程發包己歷經四年，目前僅完成臨時運輸單軌車道工程，卻屢次提出高山工地，施工環境嚴峻，颱風、地震、高寒低溫無法施工」。由於建築材料量體大運輸困難，建築結構設計過度，要求降低標準變更設計等等不合理之要求，以致無法施工並提出解除工程合約。

吳夏雄指出，本工程公開招標，各項設計圖說及施工環境均己透明公開，得標後本應依合約及投標企劃書承諾之內容施作，卻於施工途中提出諸多不合理之要求。營造廠商提出爭議調解，顯然己無繼續施工之誠意，山莊工程之完竣，也將遙遙無期。

吳夏雄大嘆，「三六九山莊興建工程」從規劃、設計、施工至今己逾整整10年，如無法繼續完工，這10年來所付出的熱忱及所花費的心血，將化為泡影，從72歲忙到82歲，「10年歲月終究是白忙一場，一回想起來，無限感嘆不勝唏噓」。

事實上，雪山三六九山莊是跟玉山排雲山莊、奇萊天池山莊齊名的高山山莊，海拔3150公尺，數年前宣布改建後，在2021年10月開工，總工程經費為1.2億元，原本預計2026年9月底完工，但過程中鬧出業者砍伐天然林、廠商提出履約調解等事件，導致工期往後延長。國家公園署副署長張維銓日前坦言「目前停工中」，要求工程會調解，他直言要在明年底完工很有難度。



