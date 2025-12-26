雪山三六九山莊傳工程停工 建築師嘆：十年歲月終究是白忙一場

[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導

對於登山客攀登雪山、聖稜線相當重要的三六九山莊，在數年前宣布改建，並預計將在明年九月底完工，但如今卻傳出包商提出履約調解，進度陷入無限期延宕，對此，參與重建的建築師、資深山友吳夏雄也不禁在臉書上發文，表示從規劃、設計、施工至今己逾整整十年，感嘆如無法繼續完工，「從七十二歲忙到八十二歲，十年歲月終究是白忙一場」。

雪山三六九山莊。（圖／翻攝自雪霸國家公園官網）

吳夏雄日前在臉書發文，表示原本計畫到東埔跟布農族朋友過聖誕節，卻臨時趕到台北公共工程委員會開會，為了「三六九山莊興建工程」承包營造廠商提出履約爭議，要求工程會調解。

吳夏雄指出，工程發包己歷經四年，目前僅完成臨時運輸單軌車道工程，但廠商卻屢次提出高山工地，施工環境嚴峻，颱風、地震、高寒低溫無法施工；建築材料量體大運輸困難，建築結構設計過度，要求降低標準變更設計等等不合理之要求，以致無法施工並提出解除工程合約。

而吳夏雄認為該工程公開招標，各項設計圖說及施工環境均己透明公開，得標後本應依合約及投標企劃書承諾之內容施作，卻於施工途中提出諸多不合理之要求，如今營造廠商提出爭議調解，顯然己無繼續施工之誠意，山莊工程之完竣，也將遙遙無期。

對此，吳夏雄也感嘆，三六九山莊興建工程從規劃、設計、施工至今己逾整整十年，如無法繼續完工，這十年來所付出的熱忱及所花費的心血，將化為泡影，從七十二歲忙到八十二歲，十年歲月終究是白忙一場；一回想起來，便無限感嘆不勝唏噓。

不過廠商也表示三六九山莊海拔三千多公尺，離登山口有七公里，主要靠直升機空運物資，但德安航空退出台灣後，山區無民用直升機投入，改用單軌運補又有限制，像山莊設計要用十幾公尺長的鋼材，但單軌一次只能運六公尺長的材料，根本無法運到現場。他們曾建議改設計用兩段鋼材銜接，卻被否決，且雪管處常常延遲付工程款，導致最初的勇氣與熱情磨盡。

雪管處則是指出理解廠商的辛苦，包商反映的障礙，都依法扣除工期，盡量協助分擔風險，建築材料量體大運輸困難問題，也邀外部專家審查施工方案。雪管處也說明目前案件已進入調解程序，會在公平合理的法律基礎下尋求最優解。

