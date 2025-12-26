雪山也下雪了！積雪厚度4cm 銀白世界超夢幻

入冬最強大陸冷氣團來襲，雪山也下雪了！今（26）天清晨6點多，武陵四秀，新達山屋登山隊民眾捕捉到夢幻雪花飄落的美景，目前積雪厚度大約4公分左右，放眼望去，整個地面跟山屋都被白雪給覆蓋，銀白世界彷彿走進童話。

山上的溫度只有2度，雪管處提醒，下了雪之後，步道會變得濕滑，有計畫前往上山的民登山客，要記得攜帶冰爪，小心自身安全。

山屋、植被都被白雪覆蓋。圖／台視新聞

苗栗／綜合報導 責任編輯／網路中心

