雪山五人登山隊一人失溫死亡 黑鷹直升機救出四人送醫

五人登山隊27日行經雪山西稜博可爾草原時，其中一名隊員發生失溫現象，失去生命跡象，另外四人也體力不支，向消防局求救。因前幾日天候不佳，直升機無法起飛，空勤總隊今天（29日）出動黑鷹直升機前往救援，四人獲救下山送醫。失溫隊員已死亡，因目前山區積雪搬運不便，將待天氣好轉再運送下山。

台中市和平區雪山西稜博可爾草原五人登山隊發生失溫現象，其中一人死亡，另四人29日由直升機救下山送醫。（民眾提供／中央社）

台中市消防局27日獲報，五人登山隊行經雪山西稜博可爾草原附近時，其中一名隊員失溫無力，請求救援，後續獲報失溫登山客已無生命跡象，另外四人也因糧食僅剩一天，保暖設備浸濕及體力不支，在原地等待救援。

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊上午9時30時接獲總隊勤務指揮中心通報，出動黑鷹直升機前往目標區救援，於上午10時24分落地。

空勤總隊表示，直升機落地後，由特搜隊員出艙，導引待救的四名登山客上機，並於10時31分起飛，返回清泉崗機場，10時51分落地後，由救護車將四人轉送醫院。

台中市消防局指出，因目前山區積雪搬運不便，將等天氣好轉後再搬運死者到適當地點，由直升機吊掛運送下山。

雪管處日前表示，近期高山降雪、氣溫驟降，雪季登山不只是裝備是否齊全，更是風險判斷與撤退決策的考驗，特別是長程或偏遠路線，沿途缺乏山屋避難，一旦天候惡化，撤退與應變空間有限，風險將大幅升高。

雪管處說，低溫與風寒效應具高度致命性，山友務必以「最壞情境」作為行前準備基準，切勿因既定行程而勉強前行；雪管處各管理站也將加強雪地裝備檢查與安全勸導，並即時更新園區雪況與登山注意事項。

