雪山初雪山難奪2命 雪霸國家公園沉痛籲謹慎：跨年有冷氣團

雪山12月20日才剛降下入冬第一場雪，不到10天，西稜線就已接連發生山難，2名登山客疑因失溫喪命。隨著元旦將至，雪霸國家公園今（12/30）日透過官方臉書粉專發文提醒，元旦夜過後又有冷氣團報到，呼籲計畫進入園區登山、跨年的民眾務必「謹慎再謹慎」，避免憾事重演。

雪霸國家公園指出，12月20日初雪後，受冷氣團接連影響，山區出現低溫、降雪、降雨與強風；12月26日，雪山西稜線匹匹達山一名林姓男性山友疑似失溫昏迷，同行隊友緊急實施CPR搶救，仍未恢復生命跡象；隔日（12/27）在博可爾草原，另一支登山隊的田姓男性山友同樣因失溫無力倒下，當晚已無呼吸心跳，兩名罹難者遺體於今日由直升機吊掛運送下山。

雪霸國家公園管理處粉專沉痛表示「雪方落下，2個生命就因失溫而遺落在雪山西稜了」並強調，完整、客觀的山難調查尚未出爐，呼籲外界勿過度揣測，也提醒即將於元旦登山的山友務必提高警覺。粉專表示，依中央氣象署預報，元旦夜過後將有更強一波冷氣團南下，各地氣溫明顯下降，雪霸園區高山環境將更加嚴峻，雪季管理與服務也已啟動，園方會在熱門登山路線入口安排人員進行裝備柔性檢查與雪地攀登注意事項說明。

雪霸國家公園管理處說明，嚴重山難往往源於一連串未即時修正的小錯誤累積，例如將原本6天的雪山西稜線逆走行程壓縮為4天、在已有低溫與降雪預報情況下仍持續行程，加上山區風雪、冰雨導致風寒效應倍增，都可能成為不可逆的關鍵因素。

管理處也再次提醒「333原則」，即3小時嚴重失溫、3天未飲水、3週未進食，都將有生命危險，其中最重要的是預防失溫。雪季登山應確實落實洋蔥式穿法、主動與被動體外回溫措施，避免衣物潮濕、降低風寒效應，並在遇到惡劣天氣或困難地形時果斷撤退，「或許很困難，但你們非得如此」。

雪管處強調，雪季登山環境與春、夏、秋季截然不同，冰、雪、岩混合地形及低溫條件，會大幅提高登山難度，雪攀裝備不僅要齊全，更要正確使用。近年在山林開放政策下，園方已將多數「管制與禁止」轉為「管理與建議」，目的在於促使登山者學習為自身行為與生命負責，雪季是否需要回到更嚴格的管制，取決於整體登山自律與風險評估的實踐。

最後，雪霸國家公園也感謝近日在惡劣天候與艱困地形中，持續進行高山救援的台中市消防局、苗栗縣消防局、保七總隊第五大隊及雪霸保育巡查員等救難人員，「辛苦你們了」。

