雪山初雪降臨！積雪1公分化身銀白世界 山友直擊

玉山雪景美若仙境「白雪撒滿山」！積雪達2.5公分，耶誕再降雪。(圖／卡里布灣企業社 馬正輝)

山友們在雪山一帶拍攝到美麗的雪景，眼前的山路彷彿撒滿糖霜，變成一片銀白世界。20日清晨七點開始下雪，當時氣溫只有1度。不過這美麗景象十分短暫，降雪只持續了短短一段時間，積雪厚度大約1公分。雪霸國家公園管理處副處長許嘉祥表示，雪北（雪山北峰）至雪主（雪山主峰）稜線已降下初雪，目前積雪厚度約1公分，其他雪山地區的高山步道與稜線也有積雪與結冰情形，而能見度因雲霧而降低。

雪霸國家公園初雪降臨！積雪1公分化身銀白世界，山友驚艷。(圖／卡里布灣企業社 馬正輝)

雪霸處呼籲山友注意登山安全，其他高山步道與稜線也可能出現積雪、結冰或濕滑情況，能見度亦可能因雲霧而降低。登山前務必查詢最新天氣與道路、步道狀況，審慎評估自身體能與經驗，避免貿然進入高風險路段。

雪霸玉山降初雪，積雪達２．５公分厚。(圖／卡里布灣企業社 馬正輝)

除了雪山地區，玉山北峰於20日清晨也迎來降雪。中央氣象署表示，玉山氣象站在20日清晨5點45分開始降雪，6時10分後轉為雨夾雪，7點50分則完全轉為雨。不過到了9點05分，玉山再度降下雪花，累積積雪約達2.5公分深，整個區域彷彿置身銀白色世界。

耶誕前後再降雪？氣象署：３５００公尺高山有望。(圖／卡里布灣企業社 馬正輝)

氣象署進一步預報，下週三到下週四（耶誕節前後），東北季風將再度增強，中部以北及宜花地區海拔3500公尺以上高山可能會有零星降雪、固態降水或結冰的機率。氣象署提醒民眾，這段期間天氣寒冷，除了要注意保暖外，還要留意路面濕滑，確保行車及登山安全。

