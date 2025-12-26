雪山地區積雪4公分 銀白美景驚豔登山客

今（24）日各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區有局部短暫雨；清晨各地低溫約13至18度，最低溫出現在新竹縣關西工作站的12.2度；白天各地高溫約25至30度。氣象粉專也提醒，這一波冷氣團最冷的時段，預計落在明天深夜到週五之間，且有2區又濕又冷。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3