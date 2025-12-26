雪山地區積雪4公分 銀白美景驚豔登山客
（中央社記者魯鋼駿苗栗縣26日電）雪霸國家公園管理處指出，今天清晨雪山山脈地區降下白雪，積雪厚度達約4公分，讓登山的遊客相當驚喜，雪管處提醒山友備妥裝備、保暖衣物再入山，確保登山安全。
雪管處今天透過文字通報指出，有登山協作團體成員今天清晨分別在武陵四秀的新達山屋、桃山山屋拍下銀白雪景，積雪厚度約4公分，當時氣溫約攝氏2度，不少登山者見到降雪，感到驚艷。
雪管處表示，由於步道濕滑，山友們應備妥冰爪等裝備，並具備雪地經驗再前往，也要備妥保暖防寒衣物與足夠食物，審慎評估視線、路況、出發前確認氣象預報，切勿冒險。（編輯：李錫璋）1141226
其他人也在看
今年是暖冬？粉專舉「霸王寒流」打臉：跨年後恐有強烈冷空氣襲台
今（26）日受到大陸冷氣團影響，是這幾日氣溫最低的時段，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，本波冷氣團挾帶豐沛水氣，中、北、東部部分山區有下雪或雨夾雪的機會。另外，有不少人質疑今年是否是暖冬？對此，台灣颱風論壇以2016年的「霸王寒流」為例，提醒民眾不要太早下定論，且根據預報，跨年後可能會有一波強烈冷空氣襲台。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 6
冷氣團直灌「1小時降1度」半個台灣急凍還沒完…氣象署揭最冷時段
受大陸冷氣團影響，今（25）日晚間起全台氣溫明顯下探，預估今晚至明（26）日清晨為此波最低溫時段，中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花東約14至16度、空曠地區仍可能更低。前氣象局長鄭明典稍早也指出，不少測站都有平均降溫超過每小時下降1度，台北測站已經出現14度，達標冷氣團，他也說「繼續看還能降多少？」截至今晚7時，台北於傍晚5時許出現13.2度。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 1
大陸冷氣團南衝！「5地區」低溫恐跌破10度 全台濕冷雨不停
今（25）日大陸冷氣團南下，各地氣溫明顯下降。氣象粉專「氣象報馬仔」指出，今、明兩日將持續明顯的濕冷天氣型態，入夜後降溫速度快、體感變化明顯，部分高山地區甚至有局部降雪、霰或結冰的機率，此外，氣象署也指出，新北、桃園、新竹、苗栗及金門等地區，有出現10度以下低溫的機率。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 1
明起冷氣團大舉南下！全台有感「2地區全天濕寒」 回溫最快要這天
今（24）日各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區有局部短暫雨；清晨各地低溫約13至18度，最低溫出現在新竹縣關西工作站的12.2度；白天各地高溫約25至30度。氣象粉專也提醒，這一波冷氣團最冷的時段，預計落在明天深夜到週五之間，且有2區又濕又冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
聖誕夜急凍！大陸冷氣團報到「有機會上看強烈等級」探10度，專家曝：這兩天最冷、高山恐降雪
聖誕節急凍！天氣風險分析師薛皓天示警，今年第二波大陸冷氣團來襲，台北測站下探 13 度，不排除挑戰「強烈大陸冷氣團」。最冷時段落在聖誕夜至週六清晨，低溫僅 10-12 度；3000 公尺以上高山有降雪機率。一文掌握最冷時間、高山追雪熱點及跨年天氣展望！天氣多一典 ・ 1 天前 ・ 4
跨年天氣回暖！下波冷空氣「恐達寒流等級」影響時間曝光
今（25）日天氣明顯變冷，但南北也呈現明顯的溫度差，苗栗以北到宜蘭高溫僅有17-18度，加上下雨變得更加濕冷，不過南部、台東最高還有26度。天氣職人吳聖宇指出，下波強冷空氣團恐在元旦過後南下，甚至可能達寒流等級，要持續關注相關預報。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 5
濕冷型冷氣團報到！最低溫急凍12℃ 「半個台灣」都有雨
今（24）日是平安夜，一年一度的聖誕節即將到來，但天氣也即將迎來大變化。氣象粉專「進擊の天氣小編」表示，明日將有一波「濕冷型冷氣團」抵達，各地將快速起風、降溫，當晚就將達到本次轉冷之最低溫，不過依照目前資料來看，跨年（31日）至元旦（1日）天氣應該會逐漸回暖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
又濕又冷！北北基宜大雨特報 一路下到明天
受到大陸冷氣團及東北季風影響，北台灣又濕又冷，氣象署發布大雨特報，提醒今(26)日基隆北海岸及台北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1
台灣恐出現雙段式降溫！鄭明典示警這處「3小時降4.1度」：很有感
生活中心／巫旻璇報導耶誕節冷空氣報到！今年最後一波大陸冷氣團今（25）日南下，全台氣溫明顯下降，入夜後寒意將隨時間加劇。氣象署提醒，北部與東北部地區可能出現局部較大雨勢，民眾外出務必留意天氣變化，並記得攜帶雨具。對此，前中央氣象局長鄭明典也在臉書分享，中部以北沿海鄉鎮已出現「快速降溫」現象。民視 ・ 1 天前 ・ 11
台東卑南6.1強震搖超大！ 民眾直呼：像被地底的東西撞擊
國家警報響！台東今（24）日下午5點47分發生芮氏規模6.1有感地震，震央位於卑南鄉（台東縣政府北方10.1公里處），地震深度僅11.9公里，屬於極淺層強震，台東民眾明顯感受到劇烈搖晃，一家五金行貨架物品掉落。消防局表示目前尚未接獲災情，正清查中。自由時報 ・ 1 天前 ・ 3
最冷時刻來了！入夜「跌破10度」凍到明晨 跨年3地濕答答
冷氣團發威！中央氣象署今（25）日表示，今晚至明晨是這波冷氣團最冷時刻，全台幾乎都低於14度，入夜後局部地區可能跌破10度，桃園以北及宜蘭地區要留意局部較大雨勢，週六起（27日）天氣逐日好轉。不過下週二（30日）又有新一波東北季風，屆時又將降溫轉雨。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 2
0度線逼近！入冬最強冷氣團巔峰來了 北台灣濕冷、6縣市低溫恐探10度↓
中央氣象署指出，受到大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；今（26）日新北及宜蘭局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。此外，氣象署針對基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣等4縣市發布大雨特報，提醒台北山區、基隆北海岸、宜蘭有局部大雨發生機率。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 1
氣象署揭跨年低溫、降雨機率 未來10天天氣一次看
大陸冷氣團南下，各地越晚越冷；迎風面桃園以北及宜蘭雨勢較大。氣象署說，今天（25日）大陸冷氣團南下，各地氣溫明顯下降，北部及宜蘭氣溫越晚約低，白天北部、宜蘭高溫僅18、19度，整天濕冷，中南部及臺東高溫22至24度，今夜至明晨是此波冷氣團氣溫最低的時段，預測中部以北及宜蘭低溫僅12、13度，南部及花、東約14至16度，空曠地區可能會再低一些。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
大陸冷氣團發威！宜蘭太平山降冰霰 新竹新達山成雪白國度
受到大陸冷氣團影響，宜蘭太平山及新竹新達山地區近日出現罕見的冰霰與降雪景象，吸引大批民眾前往欣賞。太平山在26日清晨氣溫驟降至攝氏1度，雖未達降雪條件，但在清晨六點半左右因低溫與充足水氣，園區降下冰霰，樹枝和地面結冰，形成一片白茫茫的夢幻美景。同時，位於台中與新竹交界的新達山也在25日深夜降下皚皚白雪，積雪厚度達四公分，讓遊客驚喜連連。TVBS新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
6縣市低溫特報！鄭明典曝「台北站14度以下」：實實在在的大陸冷氣團
大陸冷氣團影響，台灣各地溫度明顯下降，6縣市低溫特報，前中央氣象局長、YahooTV「天氣多一典」主持人鄭明典亦在臉書發文表示「台北站氣溫維持在14度以下，這是概念上實在的大陸冷氣團強度」，呼籲民眾多加留意。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 4 小時前 ・ 17
清晨最低溫10.1度！冷氣團發威「6縣市低溫特報」明起冷氣團減弱
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在新北市石碇區的攝氏10.1度。氣象署表示，今天（26日）水氣增多，4縣市大雨特報，清晨是此波冷氣團氣溫最低的時段，6縣市低溫特報，明天天氣如何？氣象署指出，明天（27日）大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭天氣仍涼，苗栗以南日夜溫差大，水氣稍減，周日、下周一（28日、29日）北部及東北部氣溫回升，各地早晚天氣較涼，新竹以南日夜溫差大，水氣減少，下周二到下周四（30日到1日）北部及宜蘭白天高溫稍下降，各地早晚稍涼，迎風面水氣稍增。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 5 小時前 ・ 5
冷氣團發威！玉山清晨下雪了 全台急凍最低溫測得零下5.5度
【緯來新聞網】冷氣團影響逐漸顯現，今晨氣溫明顯下滑。中央氣象署指出，玉山北峰在上午6時28分至6時3緯來新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
冷氣團發威 玉山北峰、雪山降雪 合歡山及宜蘭太平山降冰霰
大陸冷氣團發威！中央氣象署今天表示，玉山北峰清晨6時28分至6時38分降雪，未完全覆蓋地面，無雪深。農業部林業及自然保育署宜蘭分署上午也表示，海拔1900多公尺的太平山國家森林遊樂區，清晨6時30分起間歇性降下冰霰，地面也結霜，迎來銀白美景。 合歡山清晨低溫搭配水氣，也間歇降下冰霰，部分路面結冰，限加掛雪鏈通行。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 3 小時前 ・ 1
快訊／聖誕前夕驚魂！台東17:47有感地震 台南、高雄等9縣市震度估3級以上
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台東今（24）日下午5時47分許發生有感地震，據中央氣象署資料顯示，預估震度3級以上地區：苗栗、台中、南投、彰化、雲林、...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
50度溫水加速吐沙！無毒教母：蛤蜊「堆疊」恐白忙一場
低脂高蛋白的蛤蜊雖然營養價值極高，但貝類含有塑膠微粒的問題不容忽視，購買回家的蛤蜊必須先完成吐沙程序才能冷藏保存，透過正確的浸泡方式，可去除高達9成的塑膠微粒。中天新聞網 ・ 22 分鐘前 ・ 發起對話