雪山坑步道環狀線完工 串聯桃山部落生態與泰雅文化成健行新亮點
記者徐義雄／台中報導
台中市政府爭取交通部觀光署補助並自籌配合款，投入總經費三四九0萬元辦理「和平區雪山坑步道環狀線建置工程」，歷經約八個月施工，十月底完工。步道全長約二點四公里，串聯桃山部落周邊自然生態與原民文化景點，成為融合文化體驗與生態保育的登山健行新據點。
觀旅局長陳美秀說，「雪山坑登山步道」路線，是桃山部落耆老帶領觀旅局及設計單位沿既有獵徑踏勘規劃而成，兼顧泰雅族傳統文化脈絡與生態保育設計。步道路線串聯著名電影《賽德克‧巴萊》取景地－山蘇森林、櫸木林及楠樹林等生態景點，接續第一期步道及在地熱門打卡景點「巨人之手」，讓遊客能以環線方式深度探索桃山部落的自然與文化之美，雪山坑登山步道完工啟用後，吸引更多熱愛登山健行、生態觀察與文化體驗的遊客造訪，帶動桃山部落及周邊地區觀光產業發展。
觀旅局表示，工程以「尊重自然、融入文化」為核心理念，施工過程採最小環境擾動原則，主要使用原木材料與現地石塊鋪築砌石階梯，步道節點設置融合泰雅族圖騰、台灣黑熊及石虎意象的設施，展現地方文化與生態保育共融精神。
和平地區繼雙崎部落埋伏坪步道、一一二年底雪山坑登山步道第一期工程及一一三年建置完成的環山獵人步道後，今年接續再完成雪山坑登山步道(第二期)及雙崎部落埋伏坪登山步道延伸段工程，串聯部落觀光路網，打造以原民文化為主軸的生態觀光帶。
