雪山接連2人疑失溫昏迷OHCA 雪管處提醒風寒效應具高度致命性

冷氣團來襲，雪山2名登山客接連發生疑因失溫在山區昏迷OHCA事件，仍在持續進行救援；雪霸國家公園管理處今天（28日）表示，低溫與風寒效應具高度致命性，山友務必提高警覺，做好萬全準備。

雪管處指出，自12月20日降下今年初雪後，持續宣導雪季登山安全注意事項，然而，近日雪霸園區接連發生2起疑因失溫導致不幸山難事件，令人遺憾。

雪管處副處長許嘉祥指出，一行6人的登山隊伍26日下午通報，位處雪山西稜縱走路線匹匹達山，林姓山友失溫昏迷，雪管處雪見站立即與苗栗縣消防局聯絡出勤事宜，因患者情況嚴重已呈現OHCA（到院前停止呼吸心跳），同時申請直升機吊掛，但因山區大雨天候不佳，無法執行，救援隊伍進駐西勢山林道，至今計有苗消、雪見站、保七第五大隊共計10人持續進行救援。

另外1支5人登山隊伍27日於雪山西峰東南側博爾克草原，向台中市消防局報案稱田姓成員失溫無力，請求救援，雪管處武陵站即與梨山消防分隊聯絡出勤事宜，今晨隊伍回報患者已於半夜OHCA。因目前天候不佳，已申請直升機等候天氣轉晴後起飛救援，包含中市消防、武陵站及保七五大隊共5人持續進行救援。

雪管處表示，近期高山降雪、氣溫驟降，雪季登山不只是裝備是否齊全，更是風險判斷與撤退決策的考驗，特別是長程或偏遠路線，沿途缺乏山屋避難，一旦天候惡化，撤退與應變空間有限，風險將大幅升高。

雪管處說，低溫與風寒效應具高度致命性，山友務必以「最壞情境」作為行前準備基準，切勿因既定行程而勉強前行；雪管處各管理站也將加強雪地裝備檢查與安全勸導，並即時更新園區雪況與登山注意事項。

雪管處提醒，115年雪季自即日起至3月31日止，民眾申請入園須採線上申請方式，並依規定檢附雪攀裝備及技術自我檢查表，雪地訓練隊伍另須檢附生態環境自我檢核表。雪季期間，申請聖稜線隊伍建議3人以上；所有登山隊伍將於登山口進行文件與裝備查核，入園資料未符規定者將取消入園資格。