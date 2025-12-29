雪山淪白銀地獄 匹匹達山5人隊斷糧受困 4隊友忍痛拋領隊遺體下撤

雪霸國家公園雪山西稜發生2支登山隊共2人失溫喪命。雪霸國家公園管理處提供

受強烈冷氣團襲擊，雪山山脈積雪深達30公分，兩支登山隊共10人受困失溫，分別導致兩名山友不幸罹難。空勤總隊黑鷹直升機NA-702把握今（29日）上午好天氣空檔，成功救出和平區博可爾山的4名山友；至於匹匹達山的4名山友，因糧食用罄，忍痛拋下林姓領隊遺體下撤，今天中午由雪管處接應，罹難山友遺體將由苗栗縣消防局搜救人員包裹，待天候轉好時吊掛下山。

兩起事故分別發生在雪山西稜線上的匹匹達山東鞍營地與博可爾山草原。40歲林姓男子帶領的5人隊伍攀爬苗栗泰安匹匹達山域，26日下午林男疑因失溫而沒有生命跡象。眼看糧食已經用罄，留在山上恐全軍覆沒，其餘4名隊友被迫留下林男遺體先行下撤。下撤隊伍28日晚間於西勢山林道紮營，今天中午由雪管處接應。

苗栗縣消防局第二梯次搜救人員今天上午已抵達三叉營地，因山區濃霧鎖山、視線極差，救難隊正全力挺進，預計中午抵達後先以捲式擔架包裹遺體，並於原地待命，視天候狀況再由直升機進行吊掛後送。

另一支5人登山隊27日傍晚在台中和平區博可爾草原附近受困。全員皆已體力不支，40多歲田姓男山友因敵不過高山低溫，不幸失溫導致心跳停止。因天候極度惡劣，一行人無法撤退至翠池山屋，最終決定原地紮營等待救援。

今天上午9時57分，空勤總隊黑鷹直升機NA-702把握天氣空檔，從清泉崗機場起飛，成功將受困4人吊掛救出並送醫治療。因山區積雪過深、搬運困難，田男的遺體目前仍留在山上，需待天候好轉後再行後送。

苗栗縣消防局搜救人員順利接到待援山友。苗栗縣消防局提供



