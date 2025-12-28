雪山西峰山難！1山友疑失溫無呼吸心跳4人受困 惡劣天候空勤受阻、搜救隊徒步挺進

台中市和平區雪山西峰附近27日發生山難，1名山友疑似失溫失去心跳，另4人受困待援，因天候不佳直升機暫停救援。（圖／示意圖，雪管處）

台中市和平區雪山西峰博可爾草原附近27日下午4時44分發生山難事件，一行5人的登山隊在攀登雪山西峰、行經博可爾草原（翠池）一帶時，其中一名山友疑似因失溫導致體力不支，無法行走，並失去呼吸心跳，另4名隊友亦受困現場待援。

台中市消防局獲報後，立即派遣梨山分隊前往救援，惟目前雪山西峰一帶積雪約30公分，且天候不佳、能見度低，直升機暫時無法起飛前往支援，使救援行動面臨困難，搜救人員正設法接觸中。

