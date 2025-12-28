雪山西峰驚爆山難！1男失溫無呼吸心跳 4隊友也受困

台中市和平區博可爾草原一帶發生山難事件，一組5人登山隊伍攀登雪山西峰時，其中1名男性隊員因失溫已失去呼吸心跳，其餘4名同行山友也因體力不支受困山區，台中市消防局已派遣搜救人員上山救援，並申請空勤總隊直升機支援，但因天候不佳尚無法起飛。

台中市消防局立即派遣5人救援團隊上山救人。(圖／台中消防局提供，下同）

台中市消防局昨（27日）下午4時44分接獲民眾報案，指稱有登山隊在博可爾草原附近發生山域事故。消防局立即派遣5人救援團隊，包含1名分隊長、2名隊員、1名武陵管理站巡山員、1名武陵小隊警員，從雪山登山口一同起登前往救援。梨山消防分隊等救援人員昨晚夜宿武陵，今天一早就出發上山搜救。

消防局今日凌晨再度接獲該登山隊通報，登山隊表示5人都已體力不支，恐無法下撤至翠池山屋。經同行山友共同討論後決議，將在原地等待救援，並通報有1名隊員因失溫已經OHCA。該登山隊昨日行經雪山西峰翠池附近時，男性山友疑因失溫而失去呼吸心跳。

目前雪山西峰積雪達30公分，加上大陸冷氣團影響，部分高山地區氣溫驟降並下雪。因為天候不佳，雲層太厚，空勤總隊直升機無法起飛執行救援任務，僅能待天氣轉晴再起飛。台中市消防局勤務指揮中心已派梨山消防分隊馳援，目前搜救人員正設法接觸中，持續進行救援行動。

