雪山西稜傳失溫事故！黑鷹直升機清晨出動3架次 運回2名罹難山友

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

大陸冷氣團造成部分高山地區飄起大雪，不少民眾前往朝聖。不過，有兩支攀爬雪山西稜的登山隊中，2名山友因失溫罹難。國家搜救中心今（30）日上午派遣空勤黑鷹直升機飛行三架次，將搜救人員與2位罹難者載運後，送至苗栗及東勢河濱公園，讓罹難者回家。

國家搜救中心今日上午派遣空勤黑鷹直升機飛行三架次，在中午前將罹難者全數送回家。（圖／雪霸國家公園管理處提供）

雪霸國家公園近日因冷氣團來襲下起大雪，陸續傳出有山友因失溫喪命的消息。12月25日，匹匹達山一名山友因失溫而失去呼吸心跳；26日又傳出博可爾山草原一支5人登山隊發生失溫情形，其中一名男子入夜時已無呼吸心跳，4名倖存山友已於昨（29）日上午10時被空勤救出，不過因當時天氣狀況不佳、積雪深厚，尚無法立即搬運死者遺體。

空勤總隊台中基地於今（30）日上午7時30分，出動黑鷹直升機載運台中消防局4名搜救人員飛往台中和平區博可爾山草原執行運送任務，10時30分前往匹匹達山載罹難者至苗栗，最後於11時25分前往博可爾山草原鞍部載送台中搜救人員與1名登山客遺體，在中午前將罹難者全數送回家。

