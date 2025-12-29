雪山西稜匹匹達山山難1死 遺體12/30吊掛同行4山友獲救

雪山西稜積雪盈尺救援行動進行緩慢。（圖：消防局提供）

雪山西稜匹匹達山發生40歲林姓山友疑似因失溫而死亡山難事件，同行4名山友因糧食用罄，無奈只好留下同伴下撤，4名山友今天（29日）中午平安抵達小雪山資訊站。苗栗縣消防局表示，原本規劃以空勤直升機將林姓山友遺體吊掛下山，但因現場天候不佳，明天視情況進行吊掛。

匹匹達山山難，救難人員已抵達山友罹難處待直升機吊掛下山。（圖：消防局提供）

雪管處指出，雪霸國家公園高山於12月20日起降雪，林姓山友等5人於12月25日展開雪山西稜縱走，原規劃28日下山。不料林姓山友於26日抵達匹匹達山下方箭竹林時，出現疑似失溫情況，同行山友隨即通報119救援。

苗栗縣消防局獲報後，派遣搜救人員整裝，會同雪管處巡山員及保七第五大隊人員組救難小組展開救援行動，但救難小組剛入山，當天晚間6點26分獲報林姓山友已失去生命跡象。

救難小組連日來挺進救援，由於同行4名山友28日糧食已用罄，若持續留守山上，情況一樣危急，於是先行下撤山下，於今天中午11點36分，與苗栗縣消防局第一梯次4名山搜人員、雪管處保七第五大隊人員等平安抵達小雪山資訊站。

苗栗縣消防局表示，第二梯次4名山搜人員則持續上山，於中午11點43分抵達林姓山友停屍處，協助以捲式擔架包裹，規劃以空勤直升機吊掛下山，但因現場氣候不佳，直升機無法飛行，只能等明日再試，山搜人員也先行下撤紮營待命。（彭清仁報導）