雪山西稜失溫奪2命 黑鷹趁天晴出動「帶你們回家」

空勤總隊黑鷹直升機趁天晴，載運雪山西稜兩具遺體下山。讀者提供

雪山西稜上周末接連發生兩起不幸山難，造成兩人死亡。空勤總隊把握今（30日）天氣好轉的黃金空檔，出動黑鷹直升機分別載運苗栗泰安匹匹達山域罹難的林姓領隊及台中和平博可爾草原的田姓男子遺體下山，交由警方及家屬處理後續。

今天清晨6時30分，台中市消防局和平、谷關分隊共4名精英搜救隊員搭乘空勤直升機挺進海拔超過3000公尺雪地。搜救隊員在濕滑鬆軟的雪地中，克服體力極限，搬運田男遺體到起降點。直升機約在中午將遺體運抵東勢河濱公園，交由警方處理。

空勤直升機完成第一階段任務後，隨即轉往苗栗匹匹達山域吊掛林姓領隊遺體。這起事故是林姓男子26日下午失溫而沒有生命跡象，其餘4名隊友因糧食已經用罄，留在山上恐全軍覆沒，被迫留下林男遺體先行下撤。空勤與苗栗縣消防員通力合作，讓這名在寒風中等待多日的林姓山友，終於踏上回家的路。

救難隊員將罹難山友遺體搬運至空曠處準備吊掛。讀者提供



