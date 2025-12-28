雪山西稜山難！台中博可爾草原5人受困 1人失溫無生命跡象

一支5人登山隊攀雪山西陵，於博可爾草原一帶傳出山難，已1人失溫失去呼吸心跳。（台中市消防局提供）

受到大陸冷氣團影響，高山氣溫驟降、降雪明顯，台中市和平區博可爾草原一帶昨（27）日傳出嚴重山難。1支5人登山隊攀登雪山西稜時發生意外，其中1名男性山友疑因失溫，於今（28）日凌晨已無生命跡象，其餘4人也受困山區，等待救援。

為何會在博可爾草原發生山難？

台中市消防局表示，昨日下午4時44分接獲民眾報案，指博可爾草原附近發生山域事故。消防局隨即派遣5名人員，包括分隊長、消防隊員、巡山員與警員，自雪山登山口起登前往救援，並同步申請直升機支援，但因山區天候不佳、雲層厚重，直升機暫時無法起飛。

廣告 廣告

消防局指出，救援人員上山途中，於今日凌晨再接獲登山隊回報，5人皆出現體力不支情形，無法撤退至翠池山屋，經討論後決定原地待援，並通報其中1名男性隊員因失溫，已呈現OHCA狀態。

積雪30公分，救援為何如此困難？

消防局說明，目前雪山西稜一帶積雪深度約30公分，加上低溫與強風，使救援行動難度大幅提高。梨山消防分隊已持續上山搶救，並再次向空勤單位申請直升機，待天候轉晴後進行空中救援。

消防局也呼籲，近日高山地區氣候惡劣，登山風險大增，民眾規劃行程前務必留意氣象資訊與自身體能狀況，避免貿然上山，以免發生憾事。

更多鏡週刊報導

台南男嬰遭虐腦出血！托育黑幕曝光 2名保母遭羈押禁見

蔣萬安雙城論壇致詞提「民國」 送上海市長「錫製盤子」寓意曝光

市值60億大廠撐不住！精金科技宣布南科廠關閉 明年1/31全面停產