雪山西稜連2山友疑失溫OHCA 雪管處提醒：務必以最壞情境作準備

受強烈冷氣團影響，雪霸國家公園高山地區已經進入雪季，有兩支登山隊不同時間挑戰「雪山西稜」縱走路線，卻發生2名山友中途失溫、無生命跡象，救難人員正嘗試挺進救援。雪管處今（28）日提醒，雪季登山風險極高，低溫與風寒效應具高度致命性，山友務必以「最壞情境」作為行前準備基準，切勿勉強前行。

銀白雪季暗藏殺機 雪山西稜2山友失溫命危

本月26號，一組六人登山隊攀爬苗栗泰安的雪山西稜縱走，就在登匹匹達山時，40多歲林姓山友失溫昏迷，消防獲報後火速出動兩個梯次人力，但碰上山區下雪、山路難走，估計要到29號中午才可能接觸到患者，該名山友已經呈現OHCA。

另在27號，則是五人登山隊中的田姓山友，因在博可爾草原失溫沒辦法行走，加上帳篷睡袋溼透、缺乏雪地裝備，其他4人受困，正等待救援，只是天候不佳，直升機最快也要等到放晴後，才有機會起飛救援。

台中市消防局梨山分隊指出，28號早上發現山友已無呼吸心跳，但因現階段天候狀況不佳，積雪已達30公分。

連傳山難 雪管處：務必以最壞情境作為行前準備基準

雪管處表示，近日園區接連發生兩起疑因失溫導致的不幸山難事件，令人深感遺憾，雪季登山不只是裝備是否齊全，更是風險判斷與撤退決策的考驗，特別是長程或偏遠路線，沿途缺乏山屋避難，一旦天候惡化，撤退與應變空間有限，風險將大幅升高。

雪管處強調，山友務必以「最壞情境」作為行前準備基準，切勿因既定行程而勉強前行。為強化雪季安全管理，已請各管理站加強雪地裝備檢查與安全勸導，並即時更新園區雪況與登山注意事項。

台中、苗栗／綜合報導 責任編輯／網路中心

