雪山西稜5人登山隊失溫釀1死 4隊友搭空勤直升機獲救

【記者鮮明／台中報導】1個5人登山隊攀登雪山西稜，前天（27日）疑因冷氣團來襲持續下雪，在博可爾草原體力不支，其中1名40多歲的男性成員失溫不幸死亡，另4人也因糧食不足待救。空勤總隊今天上午出動直升機，將4人載回清泉崗基地後送醫治療，死者遺體將另行運送下山。

台中市消防局前天下午4時許接獲報案，1個5人的登山隊攀登雪山西稜線，行經博可爾草原時5人均體力不支，其中1名40多歲的田姓男子失溫昏迷，已無生命跡象，因無法下撤至翠池山莊，經共同討論後決議於原地等待救援，但田男已於18日凌晨0時許不幸死亡。

梨山消防分隊昨天組成5人救援隊伍，從雪山登山口起證前往救援，另一方面也申請空勤總隊直升機直援，但昨天天候不佳無法起飛，直到今天上午天候許可，直升機於上午9時57分起飛，抵達目標區後10時24分落地，由特搜隊員引導3男1女共4名受困山友上機，10時51分返抵清泉崗基地，人員由救護車轉送醫院。

至於死者遺體因目前山區積雪深，搬運不便，將待天氣轉晴，由救援人員將遺體搬運至適當地點，再由直升機運送下山。

受困的4名山友上午由空勤直升機救下山。空勤總隊提供

受困山友返抵清泉崗機場，由救護車送醫。空勤總隊提供

