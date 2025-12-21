雪山迎初雪「積雪1公分」 絕美銀白畫面曝光

雪霸國家公園迎來今年冬季第一場初雪。（圖／東森新聞）





今年入冬後，玉山已降雪，雪霸國家公園也迎來初雪，山友回報，20號早上7點左右雪山北峰出現降雪，積雪約1公分，雪管處提醒，要上山的登山客一定要備好雪地三寶，另外福壽山農場小編也開直播，帶大家遠眺雪山山頭。

山友開心拍下眼前的雪景，雪霸國家公園迎來今年冬季第一場初雪，放眼望去，整片山坡染上一層雪白，原本綠色的樹葉、還有樹枝，也披上薄薄白霜，宛如銀白世界，因為東北季風增強，加上水氣足夠，20號早上七點雪山降雪了，儘管飄雪時間短暫，不過也有一公分的積雪，也讓雪山白了頭。

雪霸處副處長許嘉祥：「雪山圈谷至雪山北峰等地區，降下今年第一場白雪，目前積雪厚度約一公分，其他雪山地區的高山步道，與稜線易發生積雪結冰。」

福壽山小編21號早上開直播，從福壽山農場拍攝到對面的雪山，山頭還能看到有些微白雪覆蓋。

福壽山農場小編：「早上有夠冷的啦，為什麼呢，來看一下其實對面的山頭，在融雪啦，已經在融雪，所以在融雪的時候會特別的冷。」

只不過現在雪山也正開始融雪，天氣也會變得更冷，雪管處提醒，近期要登山的山友，攀爬雪山也要更注意安全，千萬要備妥保暖衣物、防水外套、雪地三寶像是冰爪冰斧頭盔等等，來因應高山處下雪的天氣，尤其進入冬季後低溫，地面易結冰濕滑山友不可輕忽。

