雪山連2起山難！已造成2山友失溫送命 雪管處：遇惡劣天候應果斷撤退

近期氣溫驟降、高山降雪，雪山已出現兩起嚴重山難。 圖：取自雪霸國家公園臉書

[Newtalk新聞] 雪山近日接連發生兩起嚴重山難事件！兩支登山隊伍不畏低溫挑戰長程路線，分別於26日與27日傳出求救訊息。園區高山地區積雪已深達30公分，天候惡劣、風寒效應強烈，造成至少2名山友疑因嚴重失溫不幸喪命。

雪霸國家公園雪山西稜兩處高海拔地帶，近日接連發生兩起嚴重山難事件。第一起事故發生於雪山西稜匹匹達山一帶。苗栗縣消防局表示，26日下午2時53分接獲通報，一支6人登山隊於匹匹達山東鞍營地下方活動時，其中一名林姓山友突然昏迷，呈現OHCA狀態。消防局隨即派遣10名搜救人員整裝前往，並申請空勤總隊支援。

廣告 廣告

另一起事故則發生於雪山西稜博可爾草原。27日下午4時，一支5人登山隊行經該處時，一名約40多歲的田姓男山友出現嚴重失溫情形。隊友於28日凌晨回報，田男已無生命跡象，其餘4名隊員也因體力不支、受困深雪待援。後續由消防梨山、泰安分隊及雪管處人員投入救援，但因山區濃霧、大雨與雲層過厚，直升機無法起飛，只能改採地面徒步挺進方式搜救。

消防單位指出，連日高山地區降雨不斷、氣溫極低，道路結冰、積雪深厚，搜救人員行進困難，也無法申請空勤直升機協助救援，只能在極端環境下以人力徒步推進。所幸其餘受困山友在引導下已平安下撤。

雪管處呼籲，近期高山降雪、氣溫驟降，山友務必以「最壞情境」作為行前準備基準，密切留意天氣變化，若遇惡劣天候應果斷撤退，切勿因既定行程勉強前行。園方也提醒，雪季期間自即日起至明年3月31日止，已公告雪季生態保護區入園及裝備檢查等相關規定，建議申請聖稜線隊伍需達3人以上，請山友配合現場人員與志工勸導，量力而為、審慎規劃，共同守護登山安全。







查看原文

更多Newtalk新聞報導

蔣萬安去雙城論壇「藍媒造神」兩岸和平！中國軍演打臉 他諷：萬安你真的被看衰了

日媒指中共介選造「韓流」吳音寧：作為賣菜郎鬥爭戲碼對照組一角 我深有所感