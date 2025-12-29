雪山連2起山難！2登山隊11人受困深雪：已2人無心跳 空勤出動救下4人

記者林意筑／台中報導

登山隊失溫受困，消防隊員徒步挺進救援。（圖／翻攝畫面）

受大陸冷氣團強勢影響，高山氣溫驟降，有2支登山隊不畏風寒前往挑戰攀登雪山西稜，未料26日、27日兩隊陸續傳出求救訊息。其中5人登山隊中有1男疑似因失溫喪命，另一隊6人登山隊內也有1人疑似因失溫喪命，昨（28）日因天候不佳無法起飛前往吊掛救援。今日一早9時許空勤直升機起飛前往事故地點，於10時30分許抵達博可爾草原附近完成吊掛，並將4名病患載運下山送醫治療。

高山積雪已深達30公分，已有2名山友疑似因嚴重失溫不幸失去生命。（圖／翻攝畫面）

因大陸冷氣團強勢來襲，雪山西陵高山已累積30公分積雪，但有2支登山隊不畏風寒挑戰攻頂，未料紛紛受低溫影響出現失溫狀況，昨日下午4時許，一行5人登山隊於博可爾草原附近時，一名40多歲田姓男山友因失溫導致失去生命跡象，其餘4名山友見狀立即通報119救援，並表示無法下撤至翠池山屋，且經同行山友共同討論，決議於原地等待救援。

消防局獲報立即派遣梨山分隊前往救援，同時向空勤申請直升機救援，但昨日因天候不佳無法起飛。今日是上午9時47分許，空勤直升機起飛前往事故地點，10時30分時抵達事故地點並完成吊掛作業，順利於10時51分抵達空勤總隊，並由2輛救護車載送4名登山客前往梧棲童綜合醫院救治。

另外，苗栗一行6人登山隊日前前往挑戰匹匹達山時，也有1名登山客突然無生命跡象，緊急向消防局救援，昨日同樣因山區大雨，直升機無法吊掛而未前往，至於今日空勤直升機是否再度前往苗栗匹匹達山及博可爾草原進行救援，有待進一步了解。

