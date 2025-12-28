雪山2山友失溫昏迷 無生命跡象急救援

連續多日低溫，3000公尺高山已降雪，景致迷人卻暗藏危機。（圖：雪管處提供）

大陸冷氣團影響，雪霸國家公園高山地區已是一片銀白世界，連續多日低溫，3000公尺高山已降雪，景致迷人卻暗藏危機。雪管處接獲2起山難通報，2名山友在雪山西稜疑似失溫昏迷、失去生命跡象，苗栗縣和台中市消防局救難人員，冒著低溫挺進山難地點進行救援。

苗栗市消防局派特搜人員前往雪山西稜救人，但山區大雪結冰前進速度緩慢。（圖：消防局提供）

雪管處指出，2起山難事件地點分別發生在雪霸國家公園內「雪山西稜」線上的博可爾山草原、匹匹達山東鞍營地，各有1名山友疑因失溫導致昏迷、失去生命跡象。

苗栗縣消防局第五大隊大隊長楊力品表示，消防局於26日下午2點53分獲報，雪山西稜匹匹達山東鞍營地下方箭竹林1名山友昏迷後，派遣第五大隊、泰安分隊、特種搜救分隊人員整裝，當天下午6點由台中東勢進入。由於天候惡劣，無法申請空勤直升機協助救援，連日來，已出動兩梯次8人前往。在山區道路結冰且雨勢不斷情況下，挺進的速度相當緩慢，估計要到明天（29日）中午才有可能接觸到患者。其餘同行4名山友，則陪同在現場等待救援。

雪管處提醒山友們，雪季登山不只是裝備是否齊全，更是風險判斷與撤退決策的考驗，特別是長程或偏遠路線，沿途缺乏山屋避難，一旦天候惡化，撤退與應變空間有限，風險將大幅升高，提醒山友務必以「最壞情境」作為行前準備基準，切勿因既定行程而勉強前行。（彭清仁報導）