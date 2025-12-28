雪山2山難！ 2支登山隊11人求救 2男失溫亡

12／26跟12／27兩天分別在匹匹達山營地跟博可爾山草原，疑似雪地裝備不足，帳篷睡袋全溼透，有2名登山客失溫昏迷。（圖／東森新聞）





冷氣團來襲，雪山西稜積雪超過30公分，12／26跟12／27兩天分別在匹匹達山營地跟博可爾山草原，疑似雪地裝備不足，帳篷睡袋全溼透，有2名登山客失溫昏迷，隊友報案求救，但天候太差，直升機無法起飛，2名40多歲的男山友，等不到救援人員抵達，就已宣告不治死亡，但2支登山隊加起來還有9人受困待救，台中跟苗栗兩地消防局，都已出動救援隊上山搶救。

海拔3千公尺以上的高山，積雪又深又厚，美景如畫卻暗藏奪命危機，在雪霸國家公園，雪山西稜的積雪深度約30公分，已經傳出有2組登山隊，各有1人失溫受困，情況相當危急。

廣告 廣告

梨山消防分隊長粘長霖：「一行登山客共5人，其中一名登山客因失溫，導致體力不佳，早上發現時已無呼吸心跳。」

雪霸處副處長許嘉祥：「匹匹達山山友林先生失溫昏迷，一行6人隊伍請求支援。」

苗栗消防局在12／26下午3點半接獲報案，在雪山西稜匹匹達山營地，6人登山隊，一名40多歲的男山友失溫，已經沒有呼吸心跳，但隔天山區下大雨，直升機無法吊掛，另外在博可爾山草原，12／27傍晚17：30，另一支5人登山隊求救，40多歲男山友失溫無力，撐到半夜已沒了心跳，壞消息是，2名失溫山友已經宣告死亡。

登山安全訓練搜救教官江宇川：「防水防風裝備，如果採買的不是很好，他們有可能發生意外，就是帳篷漏水啊破掉啊，就一定會失溫。」

專家猜測，疑似防寒裝備不足，帳篷睡袋都溼透，造成失溫奪命，其他山友痛心發文說，一波冷氣團帶走兩條生命，救援人員同樣得在，惡劣的暴風雪中搏命，也有人留言質疑，明明有嚮導帶著，怎麼還會出事。

登山安全訓練搜救教官江宇川：「雪季登山的話，這個嚮導必須要有，雪地活動的合格嚮導證，也許帶隊的那位嚮導，也許他具備那個能力，可是他有沒有能力，去照顧到他的隊員，尤其是隊員很多，隊員能力很弱的時候。」

登山專家提醒，出發前看天氣預報，天候變差就該立刻下撤，畢竟山永遠都在，命只有1條，目前這兩支登山隊加起來還有9人受困待救，但高山積雪低溫跟強風，救援難度大幅提高，警消徒步挺進，與時間搶命。