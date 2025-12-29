雪山5人登山隊待援1人失溫死亡 空勤總隊出動黑鷹直升機救援送醫

五人登山隊27日行經雪山西稜博可爾草原時，其中一名隊員發生失溫現象，失去生命跡象，另外四人也體力不支，向消防局求救。因前幾日天候不佳，直升機無法起飛，空勤總隊今天出動黑鷹直升機前往救援，導引四人上機下山送醫，失溫隊員已死亡，因目前山區積雪搬運不便，將待天氣晴朗再運送下山。

台中市和平區雪山西稜博可爾草原5人登山隊發生失溫現象，向消防局求救，空勤總隊29日出動直升機將4人救下山送醫，還有1人已死亡，將待天晴再後送下山。（民眾提供／中央社）

台中市消防局27日獲報，5人登山隊行經雪山西稜博可爾草原附近時，其中一名隊員失溫無力，請求救援，後續獲報失溫登山客已無生命跡象，另外4人也因糧食僅剩一天，保暖設備浸濕及體力不支，在原地等待救援。

廣告 廣告

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊上午9時30時接獲總隊勤務指揮中心通報，出動黑鷹直升機前往目標區救援，於上午10時24分落地。

空勤總隊表示，直升機落地後，由特搜隊員出艙，導引待救的4名登山客上機，並於10時31分起飛，返回清泉崗機場，10時51分落地後，由救護車將4人轉送醫院，任務圓滿完成。

台中市消防局指出，4名登山客已獲救下山送醫，死者部分，因目前山區積雪搬運不便，將等天氣晴朗後，再搬運到適當地點，由直升機吊掛運送下山。