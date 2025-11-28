雪崩瞬間失控！奧地利 8 滑雪客遭活埋 驚險畫面曝

（記者許皓庭／綜合報導）奧地利史都拜冰川（Stubai Glacier）27 日發生雪崩事故，一支 8 人滑雪隊伍在山坡上遭大量雪流吞沒，一度全數被埋。當地緊急動員大規模搜救行動，最終順利將所有人救出，4 名傷者僅受輕傷。事發瞬間也被民眾拍下，畫面中可見白雪沿山勢快速崩落，情況相當驚險。

圖／奧地利史都拜冰川（Stubai Glacier）27 日發生雪崩事故，一支 8 人滑雪隊伍在山坡上遭大量雪流吞沒，一度全數被埋。（翻攝 Manuel Oberhuber X）

事發地點位於道恩夏特山口（Daunscharte pass）一帶，屬於受管制滑雪道之外的區域。初步了解，因滑雪客經過積雪厚度較高的坡段，導致雪層失衡而引發坍塌。遭遇事故的小隊共有 5 名男性與 3 名女性，來自德國、保加利亞與奧地利等地。

雪崩發生後，當局立即啟動搜救機制，大量救難力量迅速投入，包括山難救援人員、雪崩搜救犬、醫療團隊及支援直升機。總動員人數超過 250 人，並以人力、儀器與犬隻同步搜尋埋雪位置。

隨著救援推進，搜救人員陸續找到被掩埋的滑雪客，其中多人雖受困於冰雪下，但仍保持意識。部分傷者當場接受初步處置後再送往醫療單位評估。官方表示，4 名受傷者皆屬輕傷，並無生命危險。

奧地利警方指出，事故區域位於管理區之外，風險相對較高。由於近來山區積雪堆積，加上氣溫變化造成雪層不穩，提升雪崩發生機率。相關單位也再次提醒滑雪客勿進入非官方開放的滑雪區域，以避免意外。

此外，歐洲近來多處山區氣候不穩，包含阿爾卑斯山多地皆傳出雪崩警戒訊號。當局呼籲民眾從事高山活動前務必確認警示級別，並隨時注意地形與氣候變化。

史都拜冰川為奧地利著名滑雪勝地，每年吸引大量遊客。此次雪崩雖未造成重大傷亡，但救難單位強調仍需持續監測山區雪況，避免後續再發生類似情形。

