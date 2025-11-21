雪影獨思（組詩）／趙浩平

趙浩平

◆小雪飄窗

天灰濛濛

屋外，冷風輕輕地吹

一小片雪花忽然落下來

貼在窗玻璃上，不動了

爐火微紅，將我的影子投射在窗臺上

我坐在爐前，手捧一杯溫茶

熱氣慢慢散開

模糊了視線，也模糊了窗外那一片白

雪還在下，很小，很輕

落在窗臺，落在枝頭，落在我的影子上

它們安靜地堆積，像是要把這個世界的喧囂都蓋住

這一刻，世界很小，小到只容得下一扇窗，一場雪，一個人。而你不在

◆雪夜聽風

雪壓彎了柳枝

燈滅了，爐火亮著

風從門縫鑽進來

穿過房間，拂過窗簾

掃過地板，停在我肩頭

我不動，任它帶走一點體溫

也留下一點記憶

遠處傳來狗吠，斷續而遙遠

貓蜷在毯子裏，耳朵微微抖動

它聽見了什麼？還是習慣性地警覺

此刻，我聽見自己的呼吸

和窗外雪落的聲音

一樣慢，一樣輕，一樣捨不得結束

雪夜聽風，而你不在