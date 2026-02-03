雪後更美！鄭明典曬玉山「暮色與月光」雪景照 網嘆：無以倫比

新雪映照月光，明暗對比更顯立體山形的優美，配上已經乾淨的湛藍天空和雲海，呈現和白天不一樣的風景。 圖：取自鄭明典臉書

[Newtalk新聞] 受到前一波冷氣團影響，玉山這幾天都有下雪。前中央氣象局長鄭明典，連續轉發2張超美的「雪後風景照」，一張為暮色雪景，另一張月下雪景，只見天空湛藍清晰，壯麗山峰不僅被雲海圍繞，也被未融的殘雪覆蓋，美的讓大家讚嘆，「無與倫比的美」。

根據氣象署資料，近日大陸冷氣團影響台灣，直到今晨各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度；雪山和玉山都低溫下探至0度以下，其中雪山圈谷零下5.5度、玉山風口零下3.9度。

雖然今日白天冷空氣減弱各地回溫，但這幾天玉山都有下雪，山上殘雪未融。鄭明典在臉書上，連續PO出兩張同樣角度玉山的美照，分別為暮色雪景和月下雪景，只見夕陽餘暉灑在被雪覆蓋的白色山頭，將整座山染成橘紅色，讓被背景的雲海變成漸層，相當壯觀。

另一張是「銀色月光下的玉山」。鄭明典形容，新雪映照月光，明暗對比更顯立體山形的優美，配上已經乾淨的湛藍天空和雲海，呈現和白天不一樣的風景。這個景色讓很多網友讚嘆，「好美又莊嚴的玉山」、「大自然與藝術，結合的美與魅！無與倫比的美」、「好羨慕這個工作地點」。

夕陽餘暉灑在被雪覆蓋的白色山頭，將整座山染成橘紅色，讓被背景的雲海變成漸層，相當壯觀。 圖：取自鄭明典臉書