雪有情感會流淚（組詩）／齊鳳池

齊鳳池

一、濟南的雪

濟南的冬天很暖

幾朵雪花

就代表了冬天

濟南經不住凍

希望冬天老人

下點小雪

泉城女人太秀氣

一朵雪舉起一座城

一只手搖響一朵白

二、掃 雪

掃雪的老人

是第一個尋找出路的人

掃帚找到了從前

雪躺在地上

被雪壓在身上

覺得很不舒服

是雪弄髒了雪

掃雪人把心拿出來

給世界看

雪把虛榮藏了起來

三、大 雪

大雪封門

恰好把一年的好日子

堵在年根

母親把藏了一年的幸福

全端在年夜的桌上

香噴噴的民間煙火

在屋裏打旋兒

就是不肯出門

幾只跑出鍋的爪印

被幾聲犬吠叼到院中

四、小 雪

離年三十

還有一段寒冷路程

小妹過年的棉衣

還有一個鈕扣沒釘

母親燉肉的乾柴垛在小院

門前的九月菊

還穿著單薄衣裳

還是下點小雪吧

村裏那些嬌媳婦

實在太秀氣了

五、雪中行走

雪把路上的故事全覆蓋了

一路上的崎嶇坎坷也掩埋了

踩著別人的腳印走很不習慣

那樣找不到自己的方向

自己的方向

在雪沒到的地方

六、教堂上

教堂頂上的雪

守候著天主

虔誠沒有一絲表情

神父說什麼

雪守口如瓶

絕不洩露一句箴言

七、詩人的小雪

雪一會兒下

一會兒又停

一個詩人面對一杯紅酒

沾一點再沾一點

很矜持

我求他

痛痛快快喝吧

不論雪下多大

都要承受

崇禮的雪很有創意

它要證明壩上人的個性

八、雨夾雪

雨和雪結伴

抓住了白露的尾巴

越過長城

淅淅瀝瀝的崇禮

散落白樺樹草尖

墨染大山

九、雪 說

夜晚從山頂滑落

窗口漸次明亮了

路燈眨一下眼

溫度下滑一點

之後

窗口一個個黑了

街上行人稀少

偶爾聽到零星雪花說話

十、崇禮的雪

第一場雪被風帶走了

第二場雪蹲在牆根流淚

今天的雪是前天雪的魂

它在空中飛始終找不到歸宿

我在空中抓了一朵

雪很脆弱

經不住一點溫暖

一句暖心話就流淚