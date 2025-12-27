雪板飛下山、站不穩！台人遊北海道「遇暴風雪」崩潰

日本北海道各地，26號下午風雪交加。（示意圖／unsplash）





日本北海道各地，26號下午風雪交加，不少在當地觀光的台灣民眾面對這場突如其來的暴雪，真的措手不及，紛紛上網求救。二世古一處滑雪場，有人的滑雪板還直接被吹走，在風雪中寸步難行，還有人在富良野開車時，伸手不見五指，讓他崩潰直呼差點以為下不了山。

滑雪台灣民眾：「板子不見了，掰掰。」

滑雪板被暴風吹走，人也快要站不穩，像是災難現場，這裡是日本北海道二世谷滑雪場 ，26號當地下暴風雪，不少台灣民眾去玩，意料之外遭遇這場超強風雪。

滑雪教練咻咻：「這個風原本預計是（12/26）下午會來，結果好像是提前了，大概兩個小時來，所以大家都滿措手不及的，連（二世古）纜車，原本是在運行狀況底下，突然就風很大就關了。」

不只二世谷，也有台灣民眾分享富良野同樣下暴雪，當時他在開車，前方視線不清，幾乎伸手不見五指，讓他崩潰直呼遇到人生第一場暴風雪，差點以為下不了山。

而熱門景點小樽，則是有人拍下原本還在看企鵝散步，沒想到40分鐘後，暴風雪直接來襲。還有在車站內同一時間也白茫茫一片，暴風來得太急，民眾緊急逃難，離開現場 。

不少台灣人，近期去北海道遊玩，卻遭遇暴風雪，紛紛PO網崩潰求救，提醒民眾一定要注意安全。

