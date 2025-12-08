雪梨名校禁學生用智慧手機 只准這兩款Nokia
澳洲雪梨一所私立學校近日宣布，從明年開始將禁止小學生使用智慧型手機，並要求家長改為孩子購買功能較單純的Nokia折疊式手機。校方指出，學生因不當使用智慧型手機所衍生的問題相當常見，特別是在學生往返學校搭乘大眾運輸時，因此決定採取更嚴格的管理措施，以維護學生的學習專注度與日常安全。
根據外媒《News.com.au》報導，位於雪梨東區Bellevue Hill的克瑞布魯克學校（Cranbrook School）表示，此次政策調整也是回應澳洲政府即將於近日生效、禁止16歲以下使用社群媒體的相關法規。該校目前規定，學生在上課期間不得使用手機，但三年級到六年級的學生仍被允許攜帶手機，主要是為了在上下學途中與家人保持聯絡。
不過，新政策將於明年開始實施，學生在上下學使用的手機必須限定為Nokia 2660 Flip 4G或Opel Mobile翻蓋手機其中之一，兩款手機價格皆低於150澳幣（約新台幣3100元）。
該校初級部主任Michele Marquet表示，學校相信這項調整能有效降低學生因使用智慧型手機而分心或發生不當行為的機會，並使學生在校內時間更專注於課堂學習，「並在上下學途中更能與朋友互動」，不會被螢幕長時間吸引，從而改善整體學習與社交環境。
事實上，克瑞布魯克學校並非唯一採取此措施的教育機構，雪梨多所學校已開始限制或禁止部分年級攜帶智慧型手機，包括昆伍德女子學校（Queenwood）與平布爾女子學院（Pymble Ladies' College）等。此外，西雪梨地區共有80所天主教學校也宣布，從明年開學起將全面禁止學生使用手機，顯示澳洲教育界普遍對於學生過度使用智慧型手機與社群媒體帶來的影響感到重視。
據了解，澳洲政府自12月10日起將正式禁止16歲以下使用社群媒體，要求各大平台對使用者進行年齡驗證。目前已納入規範的社群平台包含Instagram、Facebook、Kick、Reddit、Snapchat、Threads、TikTok、Twitch、X（原Twitter）以及YouTube等十個主要平台。各平台若未遵守相關規定，最高可能被罰4950萬澳幣（約新台幣10.3億元）。
