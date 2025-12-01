雪梨回收工廠爆炸「火球」衝15米高！居民嚇壞

澳洲雪梨西部一家垃圾回收工廠發生嚴重爆炸，火焰高達15公尺形成巨大火球。（示意圖／Pexels）





來看到這個驚人的場面，澳洲雪梨西部一家垃圾回收工廠發生嚴重爆炸，火焰高達15公尺形成巨大火球。還有瓦礫殘骸被炸飛到空中，像火雨般墜落，幸好沒有砸到任何人，否則後果不堪設想。而消防隊也出動50兩消防車和數百名消防員，全力撲滅大火。

附近居民：「我的天啊。」巨大爆裂聲響，橘紅色烈火直竄天際，附近居民看到都驚呆了。

附近居民：「我的天啊，根本像核爆一樣，真的太誇張了，我心臟都嚇停了，以為那團火球會燒到我們。」

澳洲雪梨西部聖瑪莉斯，一家廢棄物回收工廠，29日晚間發生嚴重爆炸，火焰高達15公尺形成巨大火球，還有著火的混凝土碎塊被炸飛150公尺高，如火雨般墜落，幸好沒有砸到任何人。

附近居民：「如果砸到人肯定奪命。」強大的爆炸威力，更導致臨近建築物的牆壁崩塌。

回收場隔壁的工廠老闆：「後方的主要火點，正燒到我們後方的牆面，我們很擔心那面牆可能會倒塌。」

消防隊接獲通報後，隨即趕往現場，出動了50輛消防車和數百名消防員。雖然火勢迅速獲得控制，但現場仍有餘煙，至於起火原因目前警方正在全力調查當中。

