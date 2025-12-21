雪梨恐攻事件滿1週 澳舉國追悼、總理令檢討警察及情報機構

2025年12月21日，澳洲雪梨邦迪海灘將在晚間舉行「光明戰勝黑暗」活動，悼念14日猶太光明節槍擊案的罹難者。路透社



雪梨邦迪海灘恐怖攻擊事件造成15人不幸罹難、多人受傷，澳洲今日（12/21）在事發後一週舉國哀悼。總理艾班尼斯宣布，將對警察和情報機構是否具備保障人民安全的機制展開審查。

路透社報導，澳洲全國已為恐攻事件罹難者降半旗哀悼，並將在當地時間下午6時47分（台灣時間下午3時47分）默哀一分鐘，這是事件發生的時間。政府呼籲民眾點燃蠟燭，「與家人、朋友或摯愛共同靜默悼念」。

邦迪海灘（Bondi Beach）將在今晚舉行追思活動，此時正值猶太光明節的第8天，也是最後一天。警方為此嚴陣以待，現場將有警員持長槍戒備。

艾班尼斯（Anthony Albanese）同日發聲明表示，將由澳洲前情報機構首長主導，調查聯邦警察和情報機構是否具備「保障澳洲人民安全的適當權力、架構、流程及情報共享機制」。該審查將於明年4月底前完成。

恐攻事件暴露了澳洲槍支許可評估及機構間情報共享的漏洞，艾班尼斯另宣布，將實施全國性槍支回購計劃，並譴責週日在雪梨與墨爾本舉行的反移民示威。當局正將此次槍擊案列為針對猶太人的恐攻行為進行調查。

槍手沙吉德阿克拉姆（Sajid Akram）和24歲兒子納維德阿克拉姆（Naveed Akram）在14日於邦迪海灘疑似針對猶太族群開槍射擊，造成15人罹難、數十人受傷。槍手父親隨後被警方當場擊斃，兒子則在醫院接受監護治療，目前已被控59項罪名。

澳洲警方曾表示，在槍手父子檔駕往邦迪海灘的車輛中發現伊斯蘭國（Islamic State）旗幟。兩人疑似受到伊斯蘭國意識形態影響，上月還曾共赴菲律賓南部，疑似在當地接受伊斯蘭國分支的軍事訓練。

邦迪海灘恐攻事件是澳洲近期一系列反猶太主義事件中最嚴重的案例。自2023年10月以色列為報復巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）攻擊而發動戰爭以來，澳洲已發生多起針對猶太教堂、建築物及車輛的攻擊事件。

