雪梨恐攻引發國際關注 蓋兒加朵、艾希頓庫奇發文譴責反猶主義

澳洲雪梨邦代海灘14日發生嚴重槍擊事件，兩名槍手闖入年度「海邊光明節」慶祝現場開火，造成16人死亡。此事件被警方定調為針對猶太社區的恐怖主義攻擊，引發國際強烈譴責。

民眾聚集在邦代海灘上哀悼罹難者。（圖／美聯社）

好萊塢明星也紛紛在社群媒體發聲譴責。蓋兒加朵（Gal Gadot）在IG寫道：「我的心都碎了，在澳洲邦代海灘發生反猶太恐怖襲擊後，我感到無比悲痛。15名無辜的生命在慶祝光明節的第一晚被無情地殺害。」她強調：「這場黑暗蓄意襲擊了社群和希望的神聖時刻，我們的力量不在於絕望，而在於我們在這可怕的虛空中堅定地選擇創造的光明。」

艾希頓庫奇（Ashton Kutcher）在X平台發文表示：「反猶太主義言論不是抽象的——它有代價，我的兄弟姊妹們持續在付出這個代價。願這場毀滅能以某種方式激發隱藏的奇蹟。」

澳洲女演員瑞貝爾·威爾森（Rebel Wilson）在IG限時動態分享：「剛醒來就聽到邦代海灘發生的事情。這是絕對的悲劇，是最不澳洲的事情。我們不應該有槍枝暴力，不應該有反猶太主義——這不是我們！」

英國國王查爾斯三世（King Charles III）也發表聲明：「我和妻子對這起最可怕的反猶太主義恐怖攻擊感到震驚和悲傷。我們向所有受到如此可怕影響的人致哀，包括在保護社區成員時受傷的警察。我們讚揚警察、緊急服務部門和民眾的英勇行動，無疑防止了更大的恐怖和悲劇。在傷痛時刻，澳洲人總是團結一致。我知道澳洲閃閃發光的社區精神和愛——以及光明節的光明——將永遠戰勝這種邪惡的黑暗。」

外媒報導稱，雪梨槍擊案是自2023年10月7日哈瑪斯恐怖攻擊以來，針對猶太社區最嚴重的攻擊事件。警方稱這次襲擊「針對」猶太社區，目前正朝恐怖主義行為調查。

