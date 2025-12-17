雪梨恐攻新影片曝光！案發前力阻槍手 6旬夫妻慘遭槍殺英勇犧牲

澳洲雪梨邦代海灘本月14日發生大規模槍擊，共造成16死40傷。過程中一名男子英勇奪下槍手的步槍，被外界譽為英雄。而一段新曝光的行車記錄器也拍下，其實在案發前，有一對6旬夫妻已發現槍手意圖，奮勇上前阻止，卻不幸被近距離槍殺，成為首批遇害者。

大批民眾齊聚邦代海灘哀悼。（圖／美聯社）

據BBC等外媒報導，69歲的鮑里斯·古爾曼（Boris Gurman）與61歲妻子索菲亞（Sofia）在槍擊案發生前，就意外撞見槍手阿克拉姆父子的車，意識到他們持槍有攻擊意圖，這對英勇的夫妻衝上前阻止，古爾曼與其中一人扭打，並一度成功奪下對方的步槍，然而搶手隨後取得另一把槍，古爾曼與妻子雙雙遇害。

提供行車記錄器畫面的女性告訴路透社，古爾曼沒有逃跑「相反地，他直接衝向危險，用盡全力試圖奪取槍械，戰鬥到死」。她說：「我從攝影機中看到這位老先生最終被射中倒下，那一刻讓我心碎。」

家屬在聲明中表示，古爾曼夫婦在遭到槍擊前，曾勇敢地挺身而出保護其他人。家屬在聲明中說道，「雖然失去鮑里斯和索菲亞的痛苦無法減輕，但我們對他們的勇敢和無私感到無比驕傲，他們本能地、無私地試圖幫助他人。」

古爾曼夫婦已結婚34年，原本預定在明年1月慶祝35週年結婚紀念日。家屬描述，鮑里斯是一名退休技工，以慷慨、沉穩的力量和樂於助人聞名。索菲亞在澳洲郵政工作，深受同事和社區愛戴。

BBC報導稱，澳洲當局認為阿克拉姆父子似乎受到伊斯蘭國（IS）意識形態驅使，警方在他們的車輛中發現自製的IS旗幟和簡易爆炸裝置。

在現場被發現死亡的父親薩吉德原籍印度海德拉巴市。印度警方官員表示，薩吉德「移居澳洲後曾6次飛返印度，主要是處理房產事務和探望年邁父母等家庭相關事務」。該官員補充說：「據了解，即使在他父親去世時，他也沒有前往印度。導致薩吉德·阿克拉姆和他兒子納維德激進化的因素，似乎與印度或泰倫加納邦無關。」

另外根據澳洲媒體報導，24歲的納維德已從昏迷中甦醒，目前在醫院中意識清醒。警方表示，這對父子曾於11月1日前往菲律賓，澳洲移民局確認他們停留了4週。警方目前正在調查他們此行的目的。

