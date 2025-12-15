雪梨恐攻槍手向母親報備「去釣魚」 母：他是好孩子

澳洲雪梨邦代海灘（Bondi beach）恐攻事件造成16死40傷震驚全球，槍手為一對父子，分別是24歲的納維德·阿克拉姆（Naveed Akram）以及50歲的薩吉德·阿克拉姆（Sajid Akram）。納維德的母親維蕾娜（Verena）在得知消息後表示不敢相信，並還原事發前父子的動態。

雪梨邦代海灘恐攻造成16死40傷，事發地點設立悼念處供民眾獻花。（圖／美聯社）

本月14日下午，澳洲雪梨邦代海灘上一場為期8天猶太光明節慶典正拉開序幕，不料卻傳來槍響。納維德和父親薩吉德手持步槍朝人群掃射，造成多人中彈倒地。而這對父子也在與警方的對峙中受傷，納維德重傷送醫，薩吉德則是當場身亡。

納維德的母親維蕾娜表示，她仍然難以接受過去24小時發生的一切。她向媒體說，兒子告訴她週末要去釣魚。

「納維德14日還打電話給我說，『媽媽，我剛去游泳了，我去潛水了。我們現在要去吃飯，今天早上也一樣，我們現在要待在家裡，因為天氣很熱』。」

在槍擊發生後的幾小時裡，納維德在襲擊現場持槍的照片迅速傳開。但維蕾娜還是不相信她的兒子會參與暴力活動。

「他沒有槍，他甚至不出門。他不和朋友來往。他不喝酒，不抽煙，也不去壞地方……他上班、回家、運動，就這些。任何人都會希望有他這樣的兒子……他是個好孩子。」

綜合外媒報導，納維德以前是名泥瓦匠，他的老闆形容他很勤奮，但沈默寡言，不太與人交流。老闆同時也澄清他失業的傳聞，他表示納維德是由於打拳擊時弄斷了手腕，導致暫時無法工作。而薩吉德和妻子維蕾娜已分居，與納維德在內的三名子女一起住在雪梨西部的一棟房子裡。

調查人員仍在努力確認襲擊的動機。攻擊事件的16名罹難者甚至包括一名10歲兒童。澳洲總理艾班尼斯將這次襲擊描述為「純粹的邪惡行徑」。他說：「我們昨天目睹的是純粹的邪惡行徑，是反猶太主義行徑，是發生在我們國土上的恐怖主義行徑。」

攻擊事件發生時，約有1000人聚集在海灘上，他們瞄準了一處高架木棧道，當時一些人正在那裡游泳消暑，而這對父子用長管步槍掃射了至少10分鐘。

