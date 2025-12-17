雪梨恐攻罹難者舉行首場葬禮 家屬痛哭失聲場面哀戚

澳洲雪梨14日爆發近30年來最嚴重的大規模槍擊案，共造成包括槍手在內16人喪生。17日，罹難者之一的拉比艾利·施朗格（Eli Schlanger）舉行葬禮，大批民眾聚集在雪梨邦代猶太會堂外致哀。這也是這起悲劇的首場罹難者葬禮。

據CNN報導，41歲的施朗格是5個孩子的父親，最小的兒子僅2個月大。他在邦代猶太會堂擔任助理拉比，事發當天的「海邊光明節」活動就是由他所籌辦。施朗格的岳父在儀式中淚流滿面地形容他是「最好的丈夫、最好的父親、最好的兒子」。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在葬禮前告訴記者，施朗格「顯然深受社區愛戴，不僅是他的家人。我認為所有澳洲人的心思都與那些正在告別親人的家庭同在。」

靈柩覆蓋著繡有金色大衛之星的黑色天鵝絨布，家屬在靈柩推入會堂時痛哭失聲。

葬禮現場距離攻擊地點不遠，氣氛沉悶肅穆，到處都是警察。猶太人通常在死後24小時內下葬，但由於驗屍官調查，葬禮才被延遲。

除了施朗格外，62歲的魯文·莫里森（Reuven Morrison）、彼得·米格（Peter Meagher）和39歲的拉比雅科夫·列維坦（Yaakov Levitan）的葬禮也預定於週三舉行。

