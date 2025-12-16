雪梨恐攻！奪槍勇漢「肩中5槍」 救人不分信仰國籍

一名在現場奮勇奪槍的水果攤老闆挺身而出，成功制止攻擊行為，事後被澳洲社會視為國民英雄。（示意圖／Pexels）





澳洲雪梨知名的邦迪海灘日前發生槍手開槍掃射事件，一名在現場奮勇奪槍的水果攤老闆挺身而出，成功制止攻擊行為，事後被澳洲社會視為國民英雄。該名男子艾哈邁德的父母也接受媒體訪問，分享事件經過與內心感受。

事件發生後，艾哈邁德因傷住院治療，新南威爾斯州州長也前往醫院探視並與他交談，感謝其英勇行為。艾哈邁德的父親穆罕默德表示，案發當天，兒子原本與朋友相約喝咖啡，抵達現場後，意外遇上正在開槍的槍手，當下情況相當危急。

廣告 廣告

穆罕默德指出，艾哈邁德注意到一名躲在樹後、手持武器的歹徒，在對方射擊後，他不顧自身安危上前奪下槍枝，成功阻止進一步傷害。不過，在過程中仍遭槍手同夥開槍攻擊，肩膀中彈四至五發，所幸送醫後情況穩定。

艾哈邁德的父母受訪時提到，兒子過去曾擔任警察，長期將保護民眾視為使命，因此在危急時刻本能地挺身而出。穆罕默德表示，目前全澳洲媒體皆在報導艾哈邁德的英勇事蹟，甚至連美國前總統川普也對他表達感謝。

艾哈邁德的母親馬拉凱則表示，當她了解整起事件的來龍去脈後，對兒子的行為感到無比自豪，因為他是在幫助他人、守護生命。

據了解，艾哈邁德的父母來自敘利亞，數月前才抵達澳洲，而艾哈邁德本人自2006年起便在澳洲生活，目前已取得澳洲國籍，並育有兩名女兒。其父母也強調，事件發生當下，兒子並不在意對方的背景或信仰，只希望盡力保護每一條生命。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

澳洲反猶太恐攻16死40傷！槍手為巴基斯坦裔父子檔

尪聽槍聲「肉身護妻」中彈身亡 她獨活崩潰：我該怎麼辦！

澳洲海灘恐攻12死！警方「擊斃槍手」過程無人機全拍下

